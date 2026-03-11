Στρατηγική συμμαχία Ομίλων AKTOR και ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένα Ελευσίνας

Συμφωνία αποκλειστικής στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν ο AKTOR Group και ο ONEX Shipyards & Technologies Group με στόχο την από κοινού συμμετοχή τους στον επικείμενο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένας Ελευσίνας, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπερταμείο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παραχώρηση του λιμένα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει το κατασκευαστικό σκέλος των έργων υποδομής, ενώ ο Όμιλος ONEX θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.
Οι δύο Όμιλοι επισημαίνουν ότι η συνεργασία τους αξιοποιεί συμπληρωματικές δυνατότητες, με στόχο την ανάπτυξη της Ελευσίνας ως διεθνούς κόμβου ναυτιλίας και εμπορευματικών ροών.
Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών και διαθέτει χαρτοφυλάκιο 16 έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενώ η ONEX Shipyards & Technologies δραστηριοποιείται στη ναυπηγική και τη λιμενική βιομηχανία, διαχειριζόμενη ναυπηγεία στη Σύρο και την Ελευσίνα και υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ.
