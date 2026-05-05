Στα 9,4 δισ. δολάρια τα κέρδη της HSBC το α΄ τρίμηνο του 2026

Η HSBC ανακοίνωσε την Τρίτη μια απροσδόκητη ζημία ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με υπόθεση απάτης στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να υπολείπεται ελαφρώς των εκτιμήσεων για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης κατέγραψε κέρδη προ φόρων 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, έναντι 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα και 9,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήταν ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες αυξήθηκαν κατά 400 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 1,3 δισεκατομμύρια, λόγω της έκθεσης σε απάτη στη βρετανική επενδυτική της τράπεζα, καθώς και των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν και της επιδείνωσης των οικονομικών προοπτικών, σημειώνει το Reuters

Η τράπεζα, της οποίας τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, είδε τις μετοχές της στο Χονγκ Κονγκ να υποχωρούν κατά 3,7%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.