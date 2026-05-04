Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη 5 Μαΐου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 19:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 68,1ο χλμ. έως και το 72,3ο χλμ., αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γρεβενά. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
