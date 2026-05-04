Αγωνία για τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη: Κρίσιμη σύσκεψη Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση αύριο

Αναστάτωση έχει προκληθεί από το ενδεχόμενο να κλείσει Ryanair τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο κ. Αγγελούδης με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη διάρκεια αυτής, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στη διοίκηση του Δήμου, όπως τονίζει το thestival.gr, μετά από αίτημα του Δημάρχου που υπεβλήθη το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 6 Μαΐου στις 16.00 διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρίας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Επιπλέον - όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές - εστάλη επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρία οι προθέσεις της Ryanair. Επιστολή εστάλη και στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.

Στο πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.