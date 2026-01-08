Συρροή πελατών στα Saks λόγω ανησυχιών για πτώχευση και μη αποδοχή των δωροκαρτών

Κάτοχοι καρτών American Express και άλλοι καταναλωτές σπεύδουν να χρησιμοποιήσουν πιστωτικά υπόλοιπα και δωροκάρτες στα καταστήματα Saks, καθώς η εταιρεία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, οδεύει προς ενδεχόμενη αναδιάρθρωση μέσω πτώχευσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Όταν μια εταιρεία καταθέτει αίτηση πτώχευσης, δεν υποχρεούται αυτόματα να αποδεχτεί ή να εξυπηρετήσει δωροκάρτες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αντίκρισμα.

Αυτό είναι ανησυχητικό για πελάτες όπως η Julia Portela, μια 38χρονη δημιουργός ταξιδιωτικού περιεχομένου στο Μαϊάμι. Η κάρτα Platinum της American Express έχει ετήσια χρέωση 895 δολάρια και περιλαμβάνει πίστωση 50 δολαρίων στο Saks δύο φορές το χρόνο. «Όλοι θα προσπαθήσουν να πάνε στο Saks», είπε η Portela. «Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί».

Η American Express έχει εκατομμύρια κατόχους καρτών, αλλά δεν αποκαλύπτει πόσοι από αυτούς έχουν την έκδοση Platinum. Το προνόμιο Saks παραμένει προς το παρόν αμετάβλητο, σύμφωνα με δήλωση της American Express.

Ένας εκπρόσωπος της Saks Global Enterprises, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της αλυσίδας καταστημάτων, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι πελάτες μπορούν να ψωνίζουν, να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν τα προνόμιά τους ως συνήθως.

Η Portela, η οποία διαθέτει επίσης δωροκάρτες Saks συνολικής αξίας 300 δολαρίων, διαχειρίζεται μια ομάδα WhatsApp με ταξιδιωτικές συμβουλές με πάνω από 100 μέλη, πολλά από τα οποία ανησυχούν για την είδηση της χρεοκοπίας. Έλαβε επίσης πληθώρα μηνυμάτων από ταξιδιωτικούς influencers που ακολουθεί, οι οποίοι τη συμβούλεψαν να εξαργυρώσει άμεσα τις δωροκάρτες Saks.

«Αυτός ο πανικός δεν είναι κάτι καινούργιο· θυμίζει τις παλιές “εφόδους στις τράπεζες”», δήλωσε ο Έντουαρντ Μόρισον, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ειδικός σε θέματα πτωχεύσεων. «Η Saks ενδέχεται να βλέπει τώρα τους πόρους της να εξαντλούνται, καθώς τα εμπορεύματα φεύγουν μέσω των δωροκαρτών».

Σύμφωνα με τον Μόρισον, η Saks έχει κίνητρα να προστατεύσει το όνομά της και να εξοφλήσει τις δωροκάρτες και τα πιστωτικά υπόλοιπα.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Saks να τιμήσει αυτές τις υποχρεώσεις της σε περίπτωση πτώχευσης», δήλωσε ο Μόρισον. Ωστόσο, «δεδομένης της αβεβαιότητας, είναι λογικό οι πελάτες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις κάρτες τώρα».

Προηγούμενες χρεοκοπίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου δείχνουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η αλυσίδα καταστημάτων χειροτεχνίας Joann Inc. σταμάτησε πέρυσι να δέχεται δωροκάρτες στο διαδίκτυο, επιστροφές χρημάτων και επιστροφές προϊόντων δύο εβδομάδες μετά την έγκριση του δικαστηρίου. Το 2008, η Sharper Image ανακοίνωσε ότι οι αγοραστές πρέπει να ξοδέψουν ολόκληρο το υπόλοιπό τους σε μία επίσκεψη και η αγορά πρέπει να είναι διπλάσια από την αξία της κάρτας.

Σημειώνεται ότι η Saks Global Enterprises επιδιώκει να εξασφαλίσει δάνειο ύψους έως και 1 δισ. δολαρίων για να συνεχίσει τη λειτουργία της, στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης πτώχευσης, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εταιρεία, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και δεν κατέβαλε την πληρωμή τόκων προς τους ομολογιούχους που έληγε στις 30 Δεκεμβρίου, ύψους άνω των 100 εκατ. δολαρίων, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για αναστολή πληρωμών με ορισμένους από τους πιστωτές, όπως δήλωσαν στο Bloomberg άτομα που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Αυτό θα μπορούσε να δώσει στην εταιρεία περισσότερο χρόνο για να καταλήξει σε συμφωνία χρηματοδότησης ή να καταρτίσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ορισμένοι ομολογιούχοι της Saks έχουν συζητήσει ένα λεγόμενο δάνειο debtor-in-possession, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον 750 εκατομμύρια δολάρια νέα κεφάλαια και ενδεχόμενη αναδιάρθρωση των υπαρχόντων χρεών, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Παρά ταύτα, η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και η δομή οποιασδήποτε χρηματοδότησης θα μπορούσε να αλλάξει, πρόσθεσαν οι πηγές του πρακτορείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.