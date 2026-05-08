Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Η Toyota προβλέπει ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα της κοστίσουν περίπου 4,3 δισ. δολάρια κατά το τρέχον οικονομικό έτος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο, σε μία από τις πιο σοβαρές προειδοποιήσεις μέχρι στιγμής σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στις παγκόσμιες εταιρείες.

H ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε πτώση σχεδόν 50% στα τριμηνιαία κέρδη της και δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη ολόκληρου του έτους να μειωθούν κατά 20% στο έτος που μόλις ξεκίνησε, καθώς η αύξηση του κόστους και τα προβλήματα εφοδιασμού λόγω του πολέμου υπερίσχυσαν της αυξανόμενης ζήτησης για υβριδικά οχήματα, σημειώνει το Reuters.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων να ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια οχήματα για πρώτη φορά φέτος. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τον άνισο αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να οδηγούν περισσότερους πελάτες σε αυτοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, αλλά όχι σε αριθμούς επαρκείς για να αντισταθμίσουν τις υποκείμενες πιέσεις στο κόστος.

Η Toyota ανέφερε λειτουργικά κέρδη 569,4 δισεκατομμυρίων γεν (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με 1,1 τρισεκατομμύρια γεν ένα χρόνο νωρίτερα. Για το τρέχον οικονομικό έτος, αναμένει λειτουργικά κέρδη 3 τρισεκατομμυρίων γεν.

Αυτή η πρόβλεψη ήταν πολύ χαμηλότερη από τη μέση πρόβλεψη των 4,59 τρισεκατομμυρίων γεν σε μια δημοσκόπηση της LSEG μεταξύ 23 αναλυτών. Οι μετοχές της Toyota υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση και έκλεισαν με πτώση περίπου 2,2%, στο χαμηλότερο κλείσιμο από τα μέσα Οκτωβρίου.

Συνολικά, ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα ανέλθει σε περίπου 670 δισεκατομμύρια γιεν (4,3 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά το έτος που λήγει στα τέλη Μαρτίου 2027, ανέφερε η Toyota. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις που είχαν δώσει μέχρι τώρα πολλές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.