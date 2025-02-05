Το Piraeus Private Banking εγκαινιάζει την καινοτόμο συμβουλευτική υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor, μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων χαρτοφυλακίων με βέλτιστη σχέση απόδοσης/κινδύνου.

Η υπηρεσία βασίζεται σε μια υπολογιστικά ισχυρή robo-for-advisors πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Private Bankers της Τράπεζας και των πελατών.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία με την UBS Partner, τη βραβευμένη WealthTech λύση της UBS για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. ’Eχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (asset classes) και επενδυτικά προϊόντα ανά επίπεδο κινδύνου.

Σε καθημερινή βάση, ελέγχει τα χαρτοφυλάκια των πελατών για τυχόν αποκλίσεις από την optimum κατανομή κεφαλαίων, όπως επίσης και για παραβιάσεις των ορίων κινδύνου που έχει θέσει ο πελάτης, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις και τις αντίστοιχες συναλλαγές.

Η απόλυτη εξατομίκευση είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor καθώς οι πελάτες καθορίζουν εξαρχής όλες τους τις επενδυτικές προτιμήσεις. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα δημιουργεί/προτείνει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στα ποσοστά έκθεσης ανά επενδυτική κατηγορία, μέσω διαφορετικών προϊόντων, μέχρι να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή προσωποποιημένη λύση για κάθε πελάτη.

Το Piraeus Private Banking αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, ανεβάζοντας τον πήχη στο wealth management και μέσω της υπηρεσίας Piraeus WealthAdvisor θέτει νέα πρότυπα στην παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, αξιοποιώντας την τεχνολογία.



Πηγή: skai.gr

