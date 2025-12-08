Η Παπουτσάνης, με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού, εντάσσει στη διοικητική της ομάδα τον Paul Alexander Carr Pickering, έναν επαγγελματία με πολυετή διεθνή εμπειρία στην εξέλιξη καινοτόμων και βιώσιμων brands στους κλάδους της προσωπικής φροντίδας και των καλλυντικών.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, δήλωσε: «Η Παπουτσάνης είναι ήδη ένας διεθνής παίκτης με εξαγωγές σε 35 χώρες και σταθερές συνεργασίες με κορυφαίες αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους. Η διεθνής εμπειρία, η τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Paul θα συμβάλλουν σημαντικά στην επόμενη φάση της διεθνούς μας πορείας, ειδικά στην περαιτέρω ανάπτυξη brands προσωπικής φροντίδας, αλλά και καινοτόμων προϊόντων στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο νέος Chief Strategic Growth Officer, Paul Pickering επεσήμανε: «Η Παπουτσάνης διαθέτει μοναδική ιστορία, βαθιά τεχνογνωσία και στρατηγικό όραμα. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο επόμενο κεφάλαιο αυτής της πορείας και ανυπομονώ να συμβάλλω στην περαιτέρω διεθνή ανάπτυξή της».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Paul Pickering, με πολυετή εμπειρία στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ηγηθεί της ανάπτυξης επώνυμων brands, της εισόδου σε νέες κατηγορίες, της ανάπτυξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και της εμπορικής στρατηγικής στη λιανική αγορά. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας του εστιάζει στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων προσωπικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των syndet και των pH-neutral cleansing bars — τομείς στους οποίους η Παπουτσάνης επενδύει δυναμικά.

Στο νέο του ρόλο, θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας ως στρατηγικού εταίρου για κορυφαία παγκόσμια brands που αναζητούν προηγμένες και βιώσιμες λύσεις προσωπικής φροντίδας καθώς και θα επεκτείνει το πελατολόγιο της εταιρίας κυρίως στη δυτική Ευρώπη και Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

