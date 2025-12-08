Νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Πολωνία ετοιμάζει η Kumho

Η Kumho ανακοίνωσε ότι επέλεξε την πόλη Opole στην Πολωνία για την κατασκευή του νέου ευρωπαϊκού της εργοστασίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παγκόσμιας παραγωγής ελαστικών και της ταχύτερης διείσδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων επενδύσεων και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Αρχικά, η μονάδα θα διαθέτει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, με πρόβλεψη για σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 587 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε μετά από αξιολόγηση διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Τα βασικά κριτήρια ήταν η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Opole επελέγη τελικά λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων στη logistics, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, των ανταγωνιστικών υποδομών, της σταθερής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά και των ελκυστικών κινήτρων που προσφέρει η πολωνική κυβέρνηση.

