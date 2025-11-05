Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας: "In Motion for Safety", ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στόχος της δράσης "In Motion for Safety" είναι η καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς οδήγησης και η διαμόρφωση ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Το επόμενο διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, 15:00 - 18:00, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Μεγάλο Αμφιθέατρο, Κτήριο Λαμπαδάριο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου).

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ομιλητές και εκπαιδευτές θα είναι οι:

Γιώργος Γιαννής, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης - Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», αντιπεριφερειάρχης Αττικής, υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας

Σπύρος Κούτρας - Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία "In Motion for Safety" του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2024, υπήρξε αύξηση 7,5% στα τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με το 2023 και 2,9% αύξηση στους νεκρούς.

Πιο αναλυτικά:

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2024: 11.346 τροχαία ατυχήματα με 665 νεκρούς, 546 βαριά τραυματίες, 12.880 ελαφρά τραυματίες.

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2023: 10.553 τροχαία ατυχήματα με 646 νεκρούς, 659 βαριά τραυματίες, 12.156 ελαφρά τραυματίες.

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2022: 10.487 ατυχήματα με 654 νεκρούς, 664 βαριά τραυματίες, 11.961 ελαφρά τραυματίες.

