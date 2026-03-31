Όμιλος Attica: Το ιστορικό ξενοδοχείο Tinos Beach εισέρχεται σε νέα εποχή

Την παρουσία του στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, πέρα από τη βασική του δραστηριότητα στην ακτοπλοΐα, ενισχύει περαιτέρω ο Όμιλος Attica με την επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου Tinos Beach στις 19 Μαΐου 2026.

Η επέκταση του Ομίλου Attica στον κλάδο του τουρισμού ξεκίνησε το 2021 μέσω της θυγατρικής εταιρείας Attica Blue Hospitality, με την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel. Ακολούθησε η εξαγορά του Tinos Beach αλλά και του Galaxy Hotel στη Νάξο. Η διοίκηση της Attica Blue Hospitality εξετάζει και άλλες περιπτώσεις και αναζητά ευκαιρίες εξαγορών με παρόμοιο προφίλ, με στόχο να καθετοποιήσει κατά το δυνατόν τις υπηρεσίες της, οπότε οι προορισμοί που εξυπηρετεί ακτοπλοϊκά, έχουν τον πρώτο λόγο. Η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες σε νησιά που δεν θεωρούνται κορεσμένα, αλλά σε κάποια λιγότερο προβεβλημένα νησιά του Αιγαίου, που όμως έχουν ισχυρή δυναμική με στόχο να «παντρέψει» υπηρεσίες και να αναπτύξει συνέργειες μέσω της προσφοράς κρατήσεων «πακέτο» για μεταφορά και διαμονή.

Όπως ανέφερε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica, Πάνος Δικαίος, το άνοιγμα στα ξενοδοχεία έρχεται ως μια φυσική συνέχεια της ήδη διαμορφωμένης κουλτούρας και τεχνογνωσίας των στελεχών διοίκησης, η οποία εδώ και χρόνια έχει συσσωρεύσει μεγάλο απόθεμα γνώσης για κάθε προορισμό της χώρας, αλλά και την ξενοδοχειακή διαχείριση, καθώς «κάθε πλοίο αποτελεί και μια ξεχωριστή μονάδα φιλοξενίας», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Η φιλοξενία είναι μέσα στο DNA του ομίλου μας. Διαχειριζόμαστε 10.000 κρεβάτια στα πλοία μας και 125 καταστήματα εστίασης» υπογράμμισε ο κ. Δικαίος και συμπλήρωσε: «Στόχος της Attica Group είναι να διαμορφώνει αυθεντικές εμπειρίες, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει ουσιαστικά τον προορισμό. Η φιλοσοφία μας ήταν, να διαμορφώσουμε μια ολιστική εμπειρία που να απευθύνεται σε ένα κοινό, το οποίο επιθυμεί να ανακαλύψει τους θησαυρούς της Τήνου. Με αυτό ως οδηγό αντλήσαμε έμπνευση από την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδική του ταυτότητα».

Το ξενοδοχείο Tinos Beach βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, σε απόσταση μόλις 2,5 χλμ. από τον κεντρικό λιμένα της Τήνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Tinos Beach θα διαθέτει 151 δωμάτια και σουίτες υψηλής αισθητικής, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Οι υποδομές του θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεδριακό κέντρο, κέντρο ευεξίας και spa, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα, δύο bar και δύο εστιατόρια.

Την σχεδιαστική επιμέλεια, αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη της αναδημιουργίας του ξενοδοχείου, ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects. Θεμελιώδη άξονα του επανασχεδιασμού, αποτέλεσε η ενσωμάτωση της τοπικότητας. Υλικά όπως μάρμαρο, πέτρα και ξύλο, όλα με άμεση αναγωγή στην ιστορία της Τήνου, συνθέτουν ένα περιβάλλον που παραμένει αυθεντικό και διαχρονικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality, Γιώργος Παπάζογλου, τόνισε ότι «Η Τήνος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Ένας προορισμός με δυναμική, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ταξιδιώτη για αυθεντικές εμπειρίες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διακριτική πολυτέλεια». Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου, καθώς το Tinos Beach φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της γαστρονομίας του νησιού, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κρασιά. Ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε επίσης πως στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκονται οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, με ντόπιους επαγγελματίες να συμβάλλουν καθοριστικά στη σύνδεση της φιλοξενίας με την αυθεντική ταυτότητα της Τήνου.

Την αρχιτεκτονική λογική του έργου παρουσίασε ο αρχιτέκτονας Γιώργος Τσολάκης, επικεφαλής του γραφείου Tsolakis Architects+Partners. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσολάκης υπογράμμισε ότι χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά και χειροποίητες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να σέβεται ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το νησί είναι φτιαγμένο. «Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο που προσπάθησε να συγκεράσει φαινομενικά αντίθετα πράγματα: τις προδιαγραφές της σύγχρονης φιλοξενίας με την τοπική αρχιτεκτονική ενος νησιού όπως η Τήνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Tinos Beach για το ίδιο το νησί, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, τόνισε ότι «για εμάς ως Τηνιακούς, το Tinos Beach δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα σύμβολο», επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεσή του με την κοινωνική ανάπτυξη και την τουριστική ιστορία της Τήνου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νησιού για υποδομές που υπηρετούν την ποιότητα, την αειφορία και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα εποχή του Tinos Beach, τιμά την κληρονομιά του παρελθόντος και επενδύει στην αισθητική του μέλλοντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

