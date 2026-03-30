Υπερταμείο για ΑΜΚ CrediaBank: Στόχος η ενίσχυση της ιδιωτικής μετοχικής βάσης

«Ένα κρίσιμο σημείο καμπής συνιστά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank (πρώην Attica Bank) σηματοδοτώντας τη μετάβαση της τράπεζας από τη φάση εξυγίανσης στη φάση οργανικής ανάπτυξης και πλήρους ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας στο νέο περιβάλλον του τραπεζικού ανταγωνισμού», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπερταμείου.

«Το Υπερταμείο, ως διάδοχο σχήμα του ΤΧΣ, υπήρξε σε όλη αυτή τη διαδρομή ο βασικός θεσμικός και σταθεροποιητικός μέτοχος, με σαφή στρατηγική στόχευση, σύμφωνα με πηγές κοντά στο Υπερταμείο, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τράπεζας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιστροφή της σε αναπτυξιακή τροχιά. Η συμβολή αυτή δεν περιορίστηκε σε κεφαλαιακή στήριξη, αλλά επεκτάθηκε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, στην ενεργή διαχείριση κρίσιμων θεμάτων, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και στην προσέλκυση αξιόπιστων ιδιωτικών επενδυτών», συνεχίζει η ανακοίνωση

«Η μέχρι σήμερα πορεία της επένδυσης, με οριακά θετική απόδοση, επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή δημιούργησε αξία και δεν αποτέλεσε απλώς μια παρέμβαση διάσωσης», επισημαίνεται.

«Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του ΔΣ του Υπερταμείου να μη συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα δομημένο και συνεπές βήμα μετάβασης, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον θεσμικό του ρόλο. Στόχος όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής μετοχικής βάσης και η δημιουργία ενός πιο ισχυρού, ευέλικτου και ανταγωνιστικού τραπεζικού σχήματος, ικανού να αντλεί κεφάλαια από την αγορά και να στηρίζει την ανάπτυξή του σε βιώσιμη βάση», σημειώνεται.

«Η μεταβολή του ποσοστού του Υπερταμείου δεν συνεπάγεται απώλεια ουσιαστικής επιρροής ή αποδυνάμωση της θέσης του. Το Υπερταμείο εξακολουθεί να διατηρεί κρίσιμα δικαιώματα που απορρέουν από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3864/2010, καθώς και από τη συμφωνία που διέπει τη σχέση του με την τράπεζα (RFA), συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αρνησικυρίας μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο», τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπερταμείου.

«Η αύξηση του free float, που μέχρι σήμερα παραμένει περιορισμένο, λειτουργεί ως κρίσιμος καταλύτης για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών. Με την κίνηση αυτή διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσελκύει σύμφωνα με πληροφορίες, ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς, με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος», συνεχίζει.

«Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM)», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η μεγαλύτερη διασπορά ενισχύει τη θεσμική ισορροπία και τη συνολική εταιρική διακυβέρνηση. Στρατηγικά, η επιλογή αυτή επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές αποτυπώνει μια θεμελιώδη επενδυτική αρχή. Η αξία μιας συμμετοχής δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από το ποσοστό, αλλά από τη συνολική αξία του επενδυτικού σχήματος. Η αύξηση θα βοηθήσει την Τράπεζα να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον ανταγωνισμό και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Υπό αυτή τη λογική, η διατήρηση ενός μικρότερου ποσοστού σε μια τράπεζα με πολύ μεγαλύτερη αξία ενεργητικού και διπλάσια κερδοφορία δηλαδή σημαντικά ισχυρότερη, αναπτυσσόμενη και καλύτερα κεφαλαιοποιημένη, μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερη συνολική αξία για το Υπερταμείο και, κατ' επέκταση, για το Δημόσιο.

Η αύξηση κεφαλαίου δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της Credia Bank, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση και επιτρέποντας την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της, τόσο σε νέες γεωγραφικές αγορές όπως η Μάλτα όσο και σε πιο αποδοτικές και εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες, όπως το factoring, το bancassurance και οι στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ΑΜΚ συνδέεται με κρίσιμα στρατηγικά ορόσημα, όπως η κεφαλαιακή ενίσχυση αφού είναι προαπαιτούμενο από την ECB για να δοθεί η έγκριση εξαγοράς της HSBC Malta.Η Τράπεζα μετά την εξαγορά θα θεωρηθεί από τον επόπτη συστημική και αυτό προϋποθέτει ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών.

Παράλληλα επιτυγχάνεται η περαιτέρω ανάπτυξη του νέου τραπεζικού σχήματος ως πέμπτου συστημικού πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Η ισχυρή ζήτηση που έχει ήδη καταγραφεί και η οποία οδηγεί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, σε πλήρη κάλυψη της αύξησης, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και στις προοπτικές της Credia Bank. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της τράπεζας μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων δεν αποδυναμώνει τη δημόσια επένδυση, αλλά την ολοκληρώνει, μετατρέποντας μια παρέμβαση σταθεροποίησης σε ένα ώριμο, ανταγωνιστικό και αναπτυσσόμενο τραπεζικό σχήμα με αυξημένη αξία και προοπτικές», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπερταμείου.

Πηγή: skai.gr

