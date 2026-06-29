Στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία μεταβαίνει η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στο Αζερμπαϊτζάν και την Πέμπτη 2 Ιουλίου στην Αρμενία.

Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί σε τέσσερις προτεραιότητες: α) στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας μετά την περσινή μονογράφηση της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας, β) βελτίωση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς επίσης και με την Ευρώπη και με την Κεντρική Ασία, γ) εμβάθυνση της οικονομικής εταιρικής σχέσης μας με τον Νότιο Καύκασο, και δ) στήριξη της Αρμενίας απέναντι στον οικονομικό εξαναγκασμό της Ρωσίας.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, η πρόεδρος θα φτάσει στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Εκεί θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεφ. Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στον Τύπο, περίπου στις 17.30 (ώρα Ελλάδας).

Την επόμενη ημέρα, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στο Ερεβάν της Αρμενίας, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν. Μετά τη συνάντησή τους, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, περίπου στις 10.25 (ώρα Ελλάδας).

Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη της Προέδρου στο Ερεβάν μέσα σε δύο μήνες, μετά την επίσκεψή της, τον Μάιο, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και την πρώτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αρμενίας. Στις 4 Ιουνίου, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης της Αρμενίας, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη χώρα που πλήττεται από τους εμπορικούς περιορισμούς της Ρωσίας.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Πέρυσι, η ΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μονογράφηση της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Όλες οι εκδηλώσεις για τον Τύπο θα μεταδίδονται ζωντανά στο EBS.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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