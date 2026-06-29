Η φροντίδα των φτωχών που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους: αυτό ήταν το όραμα της Ρόουζ Χόθορν Λάθροπ όταν ίδρυσε, το 1900, ένα τάγμα Καθολικών Δομινικανών μοναχών. Οι Servants of Relief for Incurable Cancer συνεχίζουν μέχρι σήμερα το έργο τους, λειτουργώντας το Rosary Hill Home, μια νοσηλευτική μονάδα 42 κλινών στο Χόθορν της Νέας Υόρκης.

Οι μοναχές θεωρούν το έργο τους μέρος της «θεραπευτικής διακονίας του Χριστού» και αφιερώνουν τη ζωή τους στον στόχο της ιδρύτριάς τους: να κάνουν όποιον περνά το κατώφλι τους να αισθάνεται «τόσο άνετα και ευτυχισμένα, σαν να τον είχαν κρατήσει οι δικοί του άνθρωποι και να τον είχαν βάλει στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού». Παρέχουν υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας δωρεάν, χωρίς να δέχονται κρατική χρηματοδότηση ή ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Μια τόσο απλή και όμορφη αποστολή. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν είναι αρκετό για τους γραφειοκράτες του Όλμπανι. Οι μοναχές έχουν λάβει τρεις επιστολές από το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, οι οποίες, στην ουσία, τους γνωστοποιούν ότι δεν συμμορφώνονται με διατάξεις της «Χάρτας Δικαιωμάτων για τους LGBTQIA+ κατοίκους της Νέας Υόρκης», την οποία υπέγραψε η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ το 2023.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας οφείλουν να χρησιμοποιούν τις προτιμώμενες αντωνυμίες των ασθενών, ακόμη και όταν αυτοί δεν είναι παρόντες, να σέβονται την επιλογή τους ως προς τη χρήση των τουαλετών και να μην κατανέμουν τα δωμάτια με βάση το βιολογικό φύλο. Παράλληλα, το προσωπικό υποχρεούται να παρακολουθεί εκπαίδευση σε θέματα «πολιτισμικής επάρκειας».

Όλα αυτά, σύμφωνα με τις μοναχές, παραβιάζουν τη συνείδησή τους. Αν δεν συμμορφωθούν, κινδυνεύουν με πρόστιμα χιλιάδων δολαρίων, απώλεια της άδειας λειτουργίας τους, ακόμη και με φυλάκιση. Αφού το αίτημά τους για εξαίρεση έμεινε αναπάντητο την άνοιξη, προσέφυγαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρενέβη υπέρ τους αυτόν τον μήνα, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης παραβιάζει τη ρήτρα ίσης προστασίας της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ. «Οι πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να απαιτούν από τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις στο όνομα της "woke" ιδεολογίας περί φύλου», δήλωσε η Βοηθός Γενική Εισαγγελέας Χαρμίτ Κ. Ντίλον. Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις όταν υπάρχει «εύλογη επαγγελματική κλινική κρίση», αλλά όχι για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα νομοθετών που αναζητούν ενόχους εκεί όπου δεν υπάρχουν. Η Χόκουλ δήλωσε ότι ο νόμος της αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πως «το μίσος δεν θα έχει ποτέ θέση στη Νέα Υόρκη». Τι ακριβώς, όμως, θεωρεί μισητό στη στάση αυτών των μοναχών;

Οι ίδιες επισημαίνουν ότι η καθολική τους πίστη «επιβεβαιώνει την εγγενή αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου προσώπου». Στην αγωγή τους αναφέρουν ότι «οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους αξίζουν συμπόνια, ευαισθησία και σεβασμό». Ταυτόχρονα, όμως, υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αρνηθούν το φύλο με το οποίο, κατά την πίστη τους, δημιούργησε ο Θεός έναν άνθρωπο, διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με την επιβεβαίωση μιας διαφορετικής θρησκευτικής κοσμοθεωρίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους ασθενείς τους δεν έχει ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την αγωγή, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει λάβει καμία καταγγελία εις βάρος του Rosary Hill. Επιπλέον, η μονάδα δεν έχει δεχθεί καμία κύρωση τα τελευταία πέντε χρόνια, κάτι ασυνήθιστο σε σύγκριση με αντίστοιχες δομές.

Με άλλα λόγια, όπως κανένας εργαζόμενος δεν ζητούσε από τις Little Sisters of the Poor να παρέχουν αντισύλληψη στο πλαίσιο του Affordable Care Act, έτσι και κανένας διεμφυλικός ασθενής δεν απαιτεί από τις Δομινικανές Αδελφές του Hawthorne να χρησιμοποιούν τις προτιμώμενες αντωνυμίες του.

Ποιος είναι, λοιπόν, ο σκοπός αυτής της νομικής πίεσης; Σύμφωνα με το άρθρο, η απάντηση φαίνεται να είναι η πολιτικά υποκινούμενη επίδειξη «ορθότητας». Οι επιστολές της Πολιτείας μοιάζουν περισσότερο με προσπάθεια εκφοβισμού όσων δεν αποδέχονται τις κυρίαρχες πολιτισμικές αντιλήψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου.

Η κυβερνήτης ίσως θεωρεί πολιτικά χρήσιμη μια δικαστική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ σε προεκλογική περίοδο, ενώ το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει. Είναι κρίμα. Θα ήταν καλύτερο για όλους αν η Πολιτεία απέφευγε μια πιθανή δικαστική ήττα και άφηνε αυτές τις μοναχές να συνεχίσουν απερίσπαστες να φροντίζουν τους φτωχούς ετοιμοθάνατους.

Πηγή: skai.gr

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