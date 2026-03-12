Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) ανακοίνωσε την άφιξη του πλοίου TOURMALINE ACE στον λιμένα Πειραιά.

Η Mitsui O.S.K. Lines συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων παγκοσμίως, διαθέτοντας στόλο άνω των 95 εξειδικευμένων πλοίων, σχεδιασμένων για τη μεταφορά κάθε τύπου οχημάτων – από επιβατικά αυτοκίνητα έως βαρέα μηχανήματα – με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 5.000 οχημάτων τυπικού μεγέθους ανά πλοίο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το πλοίο M/V Tourmaline Ace, ένα από τα νεότερα πλοία του στόλου της MOL, πραγματοποίησε την πρώτη του προσέγγιση στον λιμένα Πειραιά στις 10 Μαρτίου, μεταφέροντας περίπου 1.000 οχήματα με προορισμό την ελληνική αγορά.

Το πλοίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς Pure Car and Truck Carriers της MOL και διακρίνεται για το σύστημα πρόωσης με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών, επιτυγχάνοντας έως και 25–30% λιγότερες εκπομπές CO₂, 85% λιγότερες εκπομπές NOx και έως 98% λιγότερες εκπομπές SOx σε σύγκριση με συμβατικά καύσιμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, δήλωσε σχετικά:

«Η προσέγγιση σύγχρονων πλοίων νέας γενιάς, όπως το M/V Tourmaline Ace, ενισχύει τη θέση του λιμένα ως στρατηγικού κόμβου διακίνησης οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λιμενικές δραστηριότητες.»

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του λιμένα Πειραιά στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα οχημάτων, ενώ αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. για επενδύσεις στην καινοτομία, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες που προωθούν σύγχρονες λύσεις μεταφορών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



