Η xAI του Ίλον Μασκ μήνυσε την Apple και την OpenAI

Η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ μήνυσε την Apple και την OpenAI, ιδρύτρια εταιρεία του ChatGPT, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, κατηγορώντας τις για παράνομη συνωμοσία με σκοπό την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Apple και η OpenAI «έκλεισαν τις αγορές για να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους και να εμποδίσουν καινοτόμες εταιρείες όπως η X και η xAI να ανταγωνιστούν», αναφέρεται στη μήνυση της εταιρείας.

Η καταγγελία αναφέρει ότι η Apple και η OpenAI συνωμότησαν για να καταστείλουν τα προϊόντα της xAI, μεταξύ άλλων και στο Apple App Store. «Αν δεν υπήρχε η αποκλειστική συμφωνία με την OpenAI, η Apple δεν θα είχε κανένα λόγο να μην προβάλλει πιο εμφανώς τις εφαρμογές X και Grok στο App Store της», αναφέρει η xAI.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μασκ απείλησε να μηνύσει την Apple, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο X ότι η συμπεριφορά της Apple «καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store».

Η συνεργασία της Apple με την OpenAI έχει ενσωματώσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

Η xAI του Μασκ εξαγόρασε την X τον Μάρτιο έναντι 33 δισ. δολάρια, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των chatbot της. Ο Μασκ έχει επίσης ενσωματώσει το chatbot Grok στα οχήματα που κατασκευάζει η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla.

Η xAI του Musk ξεκίνησε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια και ανταγωνίζεται την OpenAI, που υποστηρίζεται από τη Microsoft, καθώς και την κινεζική startup DeepSeek.

Στο μεταξύ, ο Μασκ έχει ασκήσει ξεχωριστή μήνυση κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, προκειμένου να εμποδίσει τη μετατροπή της από μη κερδοσκοπική σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Σημειώνεται ότι ο Μασκ ίδρυσε την OpenAI μαζί με τον Άλτμαν το 2015 ως μη κερδοσκοπική επιχείρηση.

