Η Nestlé προχώρησε στην απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Laurent Freixe, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε «μη γνωστοποιημένη ερωτική σχέση» με υφιστάμενη, η οποία κρίθηκε ότι παραβίασε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας.

Η πολυεθνική με έδρα την Ελβετία όρισε τον Philipp Navratil ως διάδοχό του.

Σύμφωνα με τη Nestlé, η αποχώρηση του Freixe – μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία – ήταν αποτέλεσμα έρευνας που διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη του προέδρου, Paul Bulcke, και του επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή, Pablo Isla, με τη στήριξη εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η έρευνα κατέληξε ότι η σχέση με άμεση υφιστάμενη παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Ήταν μια απαραίτητη απόφαση», δήλωσε ο Bulcke. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της επιχείρησής μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια προσφοράς του».

Ο Freixe ανέλαβε τη θέση του CEO τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, διαδεχόμενος τον Mark Schneider, τον οποίο η Nestlé είχε απομακρύνει. Η εταιρεία διαθέτει μερικά από τα πιο γνωστά καταναλωτικά brands, όπως οι σοκολάτες KitKat, τα παγωτά Häagen-Dazs και οι κάψουλες καφέ Nespresso.

Ο Bulcke, που έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου το 2026, υπογράμμισε ότι ο Navratil «ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό ιστορικό του σε δύσκολες συνθήκες». Τον περιέγραψε ως «δυναμικό ηγέτη, που εμπνέει τις ομάδες και εφαρμόζει συνεργατικό και συμπεριληπτικό στυλ διοίκησης». Τόνισε ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο πως θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης και θα επιταχύνει τις προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας, χωρίς αλλαγές στη στρατηγική ή επιβράδυνση στην απόδοση.

Ο Navratil ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής. Μετά από διάφορες εμπορικές θέσεις στην Κεντρική Αμερική, ανέλαβε το 2009 διευθυντής χώρας για τη Nestlé Ονδούρας. Το 2013 βρέθηκε επικεφαλής του τομέα καφέ και ροφημάτων στο Μεξικό, ενώ το 2020 ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη στρατηγική επιχειρηματική μονάδα καφέ της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2024 μετακινήθηκε στη Nespresso και την 1η Ιανουαρίου φέτος εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé.

Παρόμοια υπόθεση είχε απασχολήσει και την BP τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο CEO Bernard Looney παραιτήθηκε επειδή δεν αποκάλυψε σχέσεις με συναδέλφους. Μετά από έρευνα του διοικητικού συμβουλίου, η BP τον απέλυσε επίσημα για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος», στερώντας του πάνω από 32 εκατ. λίρες σε μισθούς και μετοχικά δικαιώματα. Τον διαδέχθηκε ο Murray Auchincloss, ενώ η εταιρεία θέσπισε πλέον υποχρεωτική γνωστοποίηση οποιασδήποτε προσωπικής σχέσης μεταξύ εργαζομένων, με κίνδυνο απόλυσης σε περίπτωση παράβασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.