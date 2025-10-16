Μόλις τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση για τη συγχώνευση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, που δημιουργεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, ο πρόεδρος και ιδρυτής της Allwyn, Κάρελ Κόμαρεκ αποκαλύπτει ότι επόμενος στόχος του είναι η επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος σημειώνει ότι ο διευρυμένος όμιλος που θα προκύψει από τη συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ και θα μετονομαστεί σε Allwyn, θα παραμείνει εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ωστόσο θα επιδιώξει τη δευτερεύουσα εισαγωγή του είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη ώστε να αποκτήσει «καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της».

Κύριος στόχος της νέας Allwyn θα είναι η επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία, όπως σημειώνει ο Κόμαρεκ «προσφέρει τη μεγαλύτερη ευκαιρία».

Πρόσωπα που γνωρίζουν τα της συμφωνίας με τον ΟΠΑΠ και τα οποία επικαλούνται οι FT, σημειώνουν ότι το deal με την ελληνική εταιρεία αποτελούν ένα βήμα προς την εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας φιλοδοξίας του Κόμαρεκ: να δημιουργήσει έναν κολοσσό στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, ικανό να ανταγωνιστεί ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Flutter στις ΗΠΑ.

Άλλωστε, όπως ανακοινώθηκε, η νέα οντότητα που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης με τον ΟΠΑΠ θα αποτιμάται σε 16 δισ. ευρώ και θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών στον πλανήτη, πίσω μόνο από την αμερικανική Flutter, ιδιοκτήτρια της FanDuel.

Ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας, αναλυτής στην επενδυτική τράπεζα Axia Ventures, προσθέτει ότι η συγχώνευση των δύο εταιρειών αποτελεί την κορύφωση του «μακροχρόνιου στόχου της Allwyn να εξασφαλίσει δημόσια εγγραφή», μετά από αρκετά χρόνια ταχείας επέκτασης, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία απέκτησε συμβάσεις διαχείρισης λαχειοφόρων αγορών και ανταγωνιστικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Η «δύναμη πυρός» από μια δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη θα βοηθούσε την Allwyn να «παραμείνει πολύ ενεργή τόσο σε επίπεδο οργανικής όσο και ανόργανης ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόμαρεκ στους FT, προσθέτοντας: «Όταν εμφανιστεί μια ευκαιρία για εδραίωση της αγοράς, σίγουρα θα την αρπάξουμε».

Σημειώνεται ότι η Allwyn, η οποία διαχειρίζεται την Εθνική Λοταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εισήλθε για πρώτη φορά στην αγορά των ΗΠΑ με την εξαγορά της Camelot το 2022, η οποία διαχειρίζεται επίσης τη Λοταρία του Ιλινόις. Ωστόσο, οι συμβάσεις ιδιωτικών λαχειοφόρων αγορών στην Αμερική είναι σπάνιες και η εταιρεία δυσκολεύεται να εντοπίσει περαιτέρω ευκαιρίες επέκτασης.

Ο αθλητικός στοιχηματισμός, ωστόσο, έχει επεκταθεί ραγδαία στις ΗΠΑ μετά από μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2018. Όντας νόμιμος πλέον σε 39 πολιτείες και την Ουάσινγκτον, τα έσοδα του κλάδου έχουν εκτοξευθεί σχεδόν στα 14 δισ. δολάρια πέρυσι, από λιγότερο του 1 δισ. δολαρίων που ήταν το 2019, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τυχερών Παιχνιδιών.

Η Allwyn, λοιπόν, ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι εξαγοράζει την PrizePicks, μια συμφωνία ύψους 1,6 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αποτελεί ένα «μεγάλο βήμα» σε μια αγορά που η Allwyn θεωρούσε εδώ και καιρό ως «πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών», όπως είχε δηλώσει ο επικεφαλής επενδύσεων Štěpán Dlouhý.

Την ημέρα που ανακοινώθηκε η εξαγορά, η PrizePicks έλαβε άδεια από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ που της επιτρέπει να προσφέρει συμβόλαια αγοράς προβλέψεων. Αυτή η απόφαση προσφέρει επίσης στην Allwyn «πολλά υποσχόμενη» πρόσβαση στον «νέο πολλά υποσχόμενο κλάδο της αγοράς», επεσήμανε ο Κόμαρεκ.

Τα στοιχήματα στις αγορές προβλέψεων έχουν τη δομή των απευθείας συναλλαγών, επομένως οι πάροχοι υπόκεινται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις πλατφόρμες παραγώγων και όχι για τους ομίλους τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η ιδιορρυθμία, που σημαίνει ότι οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν στοιχήματα σε διαγωνισμούς όπου οι όμιλοι τυχερών παιχνιδιών δεν επιτρέπεται να το κάνουν, έχει διευκολύνει την ταχεία άνοδο των κορυφαίων παρόχων Kalshi και Polymarket.

Ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας της Axia Ventures σημειώνει πάντως ότι η Allwyn θα πρέπει να συνεχίσει τις εξαγορές για να διατηρήσει την ανάπτυξή της στις ΗΠΑ, αν και παραδέχεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.

Πρόσωπα που έχουν γνώση των προθέσεων της εταιρείας, σημειώνουν στους FT ότι η Allwyn στοχεύει να ανταγωνιστεί τη Flutter, η πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού FanDuel της οποίας, μαζί με την αντίπαλη DraftKings, αντιπροσωπεύουν περίπου τα 3/4 των εσόδων από αθλητικά στοιχήματα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι φόβοι για την εξέλιξη της κερδοφορίας της αγοράς προβλέψεων έχουν «θολώσει» τις προοπτικές και των δύο εταιρειών.

Όσον αφορά την Allwyn, θα μπορούσε να αποκτήσει μερίδιο στην αγορά προβλέψεων μέσω της PrizePicks, αλλά έχει να αντιμετωπίσει εδραιωμένους παρόχους όπως η Polymarket και η Kalshi, οι οποίοι μάλιστα και οι δύο έχουν διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι στρατηγικός σύμβουλος στην Kalshi καθώς και επενδυτής στην Polymarket.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.