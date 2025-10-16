Οι πωλήσεις της IKEA μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, καθώς η αλυσίδα καταστημάτων επίπλων χαμηλού κόστους επέμεινε στη στρατηγική της μείωσης των τιμών για να προσελκύσει τους καταναλωτές με περιορισμένα οικονομικά μέσα και να κερδίσει μερίδιο αγοράς σε έναν έντονα ανταγωνιστικό κλάδο.

Έχοντας αυξήσει τις τιμές κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ΙΚΕΑ μείωσε τις τιμές κατά 10% κατά μέσο όρο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός έπληξε τη ζήτηση των καταναλωτών για έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης.

Οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις της IKEA κατά το οικονομικό έτος 2025, που έληξε στις 31 Αυγούστου, μειώθηκαν κατά 1%, ή 0,3% προσαρμοσμένες στις συναλλαγματικές επιδράσεις, σε 44,6 δισεκατομμύρια ευρώ (51,9 δισεκατομμύρια δολάρια). Ωστόσο, ο όγκος των προϊόντων που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 3%, με αύξηση επίσης στον αριθμό των πελατών και των επισκέψεων στα καταστήματα.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορέσαμε να λάβουμε αυτή την απόφαση ήταν το γεγονός ότι δεν είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο –μπορούμε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους franchisees μας και να αποφασίσουμε ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε καλύτερες τιμές», δήλωσε ο Jon Abrahamsson Ring, CEO της Inter IKEA, στο Reuters.

«Το κάνουμε αυτό επειδή βλέπουμε ότι οι άνθρωποι και στις 63 αγορές μας έχουν λιγότερα χρήματα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει μειωθεί εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Στις ΗΠΑ, ωστόσο, η IKEA αύξησε τις τιμές ορισμένων προϊόντων λόγω των υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές, αν και ο Abrahamsson Ring δήλωσε ότι η IKEA προσπαθεί να απορροφήσει το επιπλέον κόστος.

Η IKEA ανταγωνίζεται στις ΗΠΑ τις εταιρείες Wayfair και Walmart, αλλά τα περισσότερα από τα έπιπλα της κατασκευάζονται σε εργοστάσια στην Ευρώπη, γεγονός που της δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι των λιανοπωλητών που βασίζονται σε εισαγωγές από την Κίνα, οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς.

«Η συμφωνία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μας παρέχει τουλάχιστον καλή προβλεψιμότητα και θέλουμε να παραμείνει σταθερή», επεσήμανε ο Abrahamsson Ring.

Πηγή: skai.gr

