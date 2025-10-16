Εάν η δημόσια προσφορά της Euronext για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο μοντέλου του ομίλου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah, με αφορμή την παρέμβαση του καγκελαρίου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, για την ανάγκη περαιτέρω ενοποίησης των υποδομών της αγοράς στην ΕΕ.

Ο επικεφαλής της Euronext χαιρέτισε την έκκληση του Γερμανού καγκελάριου για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και για μεγαλύτερη ενοποίηση στον τομέα των υποδομών των αγορών, σημειώνοντας ότι αυτό θα ωφελήσει τελικά τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Για 25 χρόνια, η Euronext ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Σήμερα, περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Euronext, που αντιπροσωπεύουν συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι επωφελούνται όλες από την ενιαία μας δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνολογική πλατφόρμα», σημείωσε και συνέχισε αναφερόμενος στη δημόσια προσφορά της εταιρείας για το Χρηματιστήριο της Αθήνας:

«Εάν η προσφορά ανταλλαγής της Euronext για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι επιτυχής, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν επίσης από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext».

Ο κ. Boujnah τόνισε ότι «η Euronext εφορμούνταν πάντα από την ισχυρή πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντοτε δυνατό να πετύχουμε συλλογικά, παρά να αποτύχουμε ξεχωριστά. Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη για να δημιουργήσει μια βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών».

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext πρόσθεσε ότι «είναι επείγον να αντιμετωπιστεί ένα άλλο βασικό εμπόδιο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: η απόκλιση σε επίπεδο ρυθμιστικών κανόνων και εποπτείας».

«Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)», κατέληξε.



