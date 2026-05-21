Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 η IDEAL Holdings, καθώς όλες οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της κατέγραψαν βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεχιζόμενη θετική πορεία, αποτέλεσμα στοχευμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών, οργανικής ανάπτυξης και αποδοτικής αξιοποίησης κεφαλαίων, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και προοπτική του επενδυτικού μοντέλου της IDEAL Holdings αλλά και την ικανότητά της να δημιουργεί αξία, μετουσιώνοντας τη στρατηγική σε ισχυρή οικονομική απόδοση.

Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν το α' τρίμηνο του 2026 στα 126 εκατ. ευρώ έναντι 115,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €11,8 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το α΄τρίμηνο του 2025, ενώ τα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €15,8 εκατ., αυξημένα κατά 36% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 15% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε €7,2 εκατ. από €6,3 εκατ.

Η εταιρεία κατέβαλε επιστροφή κεφαλαίου €0,15/μετοχή εντός του τριμήνου, ενώ το ΔΣ εισηγήθηκε για πρόσθετη επιστροφή κεφαλαίου €0,7/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η ανοδική πορεία των μεγεθών αλλά και των επενδύσεών μας συνεχίστηκε και το α’ τρίμηνο δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2026 και ενισχύοντας τη δυναμική μας για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη ρευστότητα και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία για τα Πολυκαταστήματα attica

Τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το α΄τρίμηνο 2025:

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, στα €53,0 εκατ.

Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2% σε €3,6 εκατ.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 7% και διαμορφώθηκαν σε €2,0 εκατ.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €12,3 εκατ. την 31.03.2026, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €9,2 εκατ.

Εντός του τριμήνου 2026, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 40%.

Επιπλέον, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου αναβάθμισης των ΙΤ συστημάτων (νέο ταμειακό σύστημα, ανάπτυξη έργων CRM και Loyalty) με στόχο την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης και πιστότητας των πελατών.

Βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte

Ο Όμιλος εταιρειών Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions), η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα €27,2 εκατ.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €4,7 εκατ., αυξημένα κατά 17%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 24% σε €4,3 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €90 εκατ., την 31.03.2026, διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €15,3 εκατ.

Σημειώνεται ότι και το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος εταιρειών πληροφορικής Byte συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου και την προστιθέμενη αξία που επέφερε ο μετασχηματισμός της δομής του.

Η αύξηση εσόδων και κερδοφορίας αντανακλά την ενίσχυση της ζήτησης για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Άνοδος κερδοφορίας και ενίσχυση μεριδίων αγοράς για την Μπάρμπα Στάθης

Η Μπάρμπα Στάθης και η θυγατρική της Χαλβατζής συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €36,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2025.

Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €3,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 51% και διαμορφώθηκαν σε €2,5 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €32,9 εκατ. (31.03.2026).

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Μπάρμπα Στάθης ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της τόσο στην κατηγορία κατεψυγμένων λαχανικών (52,4% σε αξία) όσο και στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες (17,6% σε αξία). Παράλληλα οι εξαγωγές κινήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα ενώ και η Χαλβατζής Μακεδονική, αξιοποιώντας συνέργειες με την Μπάρμπα Στάθης, συνέχισε τη σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.