Η Amazon αλλάζει τη στρατηγική της στο AI: Καταργεί το chatbot Rufus και εστιάζει στο «Alexa for Shopping» για τις αγορές

Η Amazon καταργεί το chatbot Rufus και καθιστά τον βοηθό Alexa τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της στις αγορές με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία παρουσίασε την Τετάρτη το «Alexa for Shopping», ένα bot ηλεκτρονικού εμπορίου που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους των χρηστών. Η Amazon ανέφερε ότι το εργαλείο αυτό συνδυάζει τα Rufus και Alexa+ και αξιοποιεί το ιστορικό αγορών των χρηστών καθώς και άλλα δεδομένα, με στόχο να αποτελέσει «τον καλύτερο και πιο εξατομικευμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο για τις αγορές».

Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, η Amazon ενσωματώνει την Alexa στα αποτελέσματα αναζήτησης του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οπότε όταν οι χρήστες αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο συνομιλίας με πληροφορίες και μερικές προτάσεις προϊόντων.

Πριν από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, η Amazon παρουσίασε το Rufus ως βασικό στοιχείο του ιστότοπου και της εφαρμογής της, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την έκρηξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είχε κατακλύσει τον τεχνολογικό τομέα και είχε επεκταθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Το Rufus περιγράφηκε τότε ως «ειδικός βοηθός αγορών», και η Amazon συνέχισε να επεκτείνει τις δυνατότητές του, αν και παραμένει σε δοκιμαστική φάση (beta).

Το αυτόνομο chatbot Rufus θα καταργηθεί, αλλά η Amazon δήλωσε ότι θα χρησιμοποιεί τις λειτουργίες προτάσεων και το ιστορικό αγορών του Rufus για ορισμένες ερωτήσεις της υπηρεσίας Alexa for Shopping. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν την Alexa for Shopping κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γράμμα «Α» στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή της Amazon.

Η λειτουργία «Alexa for Shopping» μετατρέπει τη γραμμή αναζήτησης της Amazon σε μηχανή ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ επιτρέπει επίσης στους χρήστες να συγκρίνουν προϊόντα καθώς και να προγραμματίζουν αγορές όταν η τιμή ενός προϊόντος φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν απαιτείται συνδρομή Prime για τη χρήση του εργαλείου.

Η Amazon αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της, καθώς ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου αντιμετωπίζει την άνοδο των bot τεχνητής νοημοσύνης για αγορές. Η OpenAI, η Google και η Perplexity έχουν λανσάρει το τελευταίο έτος εργαλεία και ρομπότ που απειλούν να ανατρέψουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πραγματοποιούν τις διαδικτυακές τους αγορές. Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες έχουν αποτύχει, και δεν είναι σαφές αν οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αναθέσουν σε ρομπότ τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς.

Πηγή: skai.gr

