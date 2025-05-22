IDEAL: Στα €11,1 εκατ. - αυξημένα κατά 52% - τα συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA το πρώτο τρίμηνο

Δυναμική εκκίνηση για το 2025 καταγράφει η IDEAL Holdings, παρουσιάζοντας ενισχυμένη επίδοση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το α' τρίμηνο του έτους. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και την προοπτική της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής της IDEAL Holdings, η οποία συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επεσήμανε: «Η ανοδική πορεία των μεγεθών αλλά και των επενδύσεών μας συνεχίστηκε και το Α’ Τρίμηνο δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2025 και ενισχύοντας τη δυναμική μας για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στις σημαντικότερες εξελίξεις, περιλαμβάνονται η ενίσχυση του ήδη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μας με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» που αποτελεί την πρώτη μας επένδυση στον κλάδο των τροφίμων με ένα ιστορικό όνομα της Ελληνικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η έναρξη της συνεργασίας με την Oak Hill Advisors (OHA) επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, αλλά και την εμβέλεια της επενδυτικής μας στρατηγικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να απελευθερώνουμε τη δύναμη των επενδύσεών μας, αξιοποιώντας σημαντικά κεφάλαια, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους κλάδους δραστηριοποίησης και δημιουργώντας ισχυρές αποδόσεις για τους επενδυτές μας».

Κύριες εξελίξεις – Υλοποίηση Στρατηγικής:

Ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors στην IDEAL Holdings ύψους €61,5 εκατ.

Στις 15 Απριλίου 2025, η Oak Hill Advisors ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση στην 100% θυγατρική της IDEAL Holdings, συνεισφέροντας €61,5 εκατ. σε μετρητά που αντιστοιχεί σε 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OHA διατηρεί τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω, αποκτώντας επιπλέον 10% έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως €41 εκατ. εντός έξι μηνών.

Επιτυχής αναδιάρθρωση στον κλάδο Πληροφορικής

Εντός του Α’ Τριμήνου 2025, η IDEAL Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την εταιρική αναδιάρθρωση του κλάδου Πληροφορικής, δημιουργώντας έναν νέο υπο-όμιλο υπό τη μητρική Byte και προσβλέποντας στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής και στη βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας καθώς και της φορολογικής αποτελεσματικότητας.

Ο κλάδος Πληροφορικής (BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές τους) παρουσίασε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας παρά τη μείωση των Εσόδων σε €24,1 εκατ. (-30%) η οποία αποδίδεται κυρίως στην παράδοση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός του Α’ Τριμήνου 2024. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €4,0 εκατ., ενισχυμένα κατά 17% ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,8% από 10,0%, επιβεβαιώνοντας την εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση των εσόδων της Bluestream. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 14%, αγγίζοντας τα €3,5 εκατ.

Σταθερή ανάπτυξη στο εξειδικευμένο λιανεμπόριο (attica)

Με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει ο τομέας του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings, καθώς τα πολυκαταστήματα attica παρουσίασαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €48,8 εκατ., λόγω της ενισχυμένης αγοραστικής κίνησης από ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free +21%) και της περαιτέρω ανάπτυξης του e-shop με νέα brands. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €3,5 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 9% και διαμορφώθηκαν στα €1,9 εκατ.

Ανοδική πορεία στον κλάδο τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ο κλάδος τροφίμων παρουσίασε αύξηση κατά 4% στα Έσοδα που διαμορφώθηκαν σε €32,1 εκατ. ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης ποσοτήτων και της διαφοροποίησης του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 90% και διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκατ. που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση του δανεισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

