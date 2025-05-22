Αριστοτέλης Παντελιάδης (METRO): Νέο σκηνικό στο ελληνικό λιανεμπόριο

Την έναρξη ενός καινούριου κύκλου αλλαγών και συγκεντρώσεων στο ελληνικό λιανεμπόριο σηματοδοτεί η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Μασούτης. Όπως εξήγησε εχθές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου METRO, Αριστοτέλης Παντελιάδης, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, τα τελευταία οκτώ χρόνια μετά την εξαγορά της αλυσίδας Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης, υπήρχε μια στασιμότητα στο τοπίο. «Έχουν γίνει αρκετές μικρές εξαγορές, αλλά όχι μεγάλες αλλαγές. Η εκτίμησή μου είναι ότι τώρα αλλάζει το τοπίο. Μπαίνει ο τροχός σε κίνηση και αναμένεται να συμβούν πράγματα» ανέφερε ο κ. Παντελιάδης και εκτίμησε ότι «μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια θα δούμε αξιόλογες αλλαγές στο τοπίο του ελληνικού λιανεμπορίου προς τη κατεύθυνση της περαιτέρω συγκέντρωσης».

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο ο όμιλος METRO να προχωρήσει σε εξαγορά άλλης αλυσίδας ο ίδιος σημείωσε: «Η δική μας θέση απέναντι στις εξαγορές δεν άλλαξε. Τα κοιτάμε μεν όλα, αλλά επιδιώκουμε να είναι κινήσεις οι οποίες βγάζουν ένα λογικό οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την εταιρεία μας και τα αποτελέσματά μας από μία εξαγορά». Μάλιστα συμπλήρωσε: «τις περισσότερες εξαγορές που έγιναν στην ελληνική αγορά τις έχουμε εξετάσει και εμείς. Όμως δεν προχώρησαν γιατί κρίναμε ότι δεν ήταν προ όφελός μας». Δίνουμε βαρύτητα στα υγιή οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου μας που είναι πιο σημαντικά από την ανάπτυξη αυτή καθ'αυτή. Προφανώς χρειαζόμαστε ανάπτυξη αλλά πρέπει να είναι υγιής. Πρώτο μας μέλημα είναι μια κερδοφορία που μπορεί να τροφοδοτήσει τις επενδύσεις μας. Έτσι θα συνεχίζουμε να είμαστε πολύ επιλεκτικοί και προσεκτικοί στο αν θα κάνουμε μια εξαγορά».

Εστιάζοντας στη χρονιά που πέρασε, ο κ. Παντελιάδης, ανέφερε ότι ήταν γεμάτη προκλήσεις και έντονο παρεμβατισμό στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων σημειώνοντας ότι «όλα τα μέτρα επιβαρύνουν και τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και εντέλει τον καταναλωτή». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικείμενη κατάργηση του μέτρου που αφορά στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων στις 30 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ο ίδιος εξέφρασε την άποψη πως τα δύσκολα πέρασαν. Όπως είπε: «τα πράγματα πάνε καλά και δεν έχουν καμία σχέση με όσα δραματικά συνέβαιναν». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων, όπως το κακάο, η σοκολάτα, ο καφές και το μοσχαρίσιο κρέας που παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Ο πληθωρισμός συνολικά δεν μας ανησυχεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται κάποιες εξάρσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κληθείς δε να σχολιάσει την πρόσφατη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΤ, πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να σημειωθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις μετά την κατάργηση της διάταξης για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Παντελιάδης τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι παράλογο αυτό που λέει ο υπουργός. Δεν πρέπει να υπάρξει εκτίναξη τιμών. Αν υπάρξει το βάρος θα περάσει σε εμάς. Και αυτό γιατί θα μας πουν ότι τα σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε αυξήσεις τιμών αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν τα μέτρα».

Ο κ. Παντελιάδης εκτίμησε ότι δεν έχει βάση η ανησυχία του υπουργού για ενδεχόμενες αδικαιολόγητες αυξήσεις. «Περιστασιακές εκτινάξεις θα έχουμε, οι οποίες θα οδηγούν σε αυξήσεις» ανέφερε και εξήγησε ότι αυτό που συμβαίνει με φέτος με το ελαιόλαδο, με την τιμή του που αποκλιμακώνεται, εκτιμώ ότι θα το έχουμε του χρόνου με το κακάο. Κάτι όμως καινούργιο θα προκύπτει συνέχεια».

Την ίδια ώρα η METRO δρομολογεί νέες επενδύσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της. Όπως αναφέρθηκε, οι επενδύσεις για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 95 εκατ. ευρώ με αιχμή το νέο κέντρο διανομής που πρόκειται να δημιουργηθεί στον Ασπρόπυργο. Σημειώνεται ότι το 2024 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει απορροφηθεί για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO AEBE το 2024 σημείωσαν αύξηση 1,9% φτάνοντας τα 1,62 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το 2023 (μείωση 2,8%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (μείωση26,7%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,4% των καθαρών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών για το 2025 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,7 δισ. ευρώ ενώ αναμένεται βελτίωση της κερδοφορίας.

Η πορεία των My market είναι σταθερά ανοδική, αυξάνοντας τις πωλήσεις και το μερίδιο της αλυσίδας η οποία επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη και για το 2025 έχει σχεδιάσει να ανοίξει 3 νέα καταστήματα, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο ανακαινίσεων σε 9 επιπλέον καταστήματα. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 270 καταστήματα, εκ των οποίων τα 43 είναι My market Local.

Τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους. Ο ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από 40%, ενώ το 35% των καταστημάτων ξεπερνάει σε πωλήσεις το υψηλό σενάριο του business plan, σε λιγότερο από 13 μήνες λειτουργίας μεσοσταθμικά. Με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρεία στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2025 θα προστεθούν συνολικά 33 νέα καταστήματα στο δίκτυο της αλυσίδας και στο τέλος της χρονιάς τα My market Local θα είναι 70 συνολικά, εκ των οποίων τα 14 θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Στο πλάνο ανάπτυξης της χρονιάς περιλαμβάνονται και τουριστικές περιοχές, όπως επιλεγμένα τουριστικά νησιά. Όπως αναφέρθηκε, σύντομα αναμένεται να ανοίξει My market Local στη Μύκονο.

Τέλος, τα METRO Cash & Carry διατήρησαν το 2024 την ηγετική θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50% και η αλυσίδα επενδύει σταθερά στη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.