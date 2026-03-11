Henkel: Οργανική ανάπτυξη κι ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Η Henkel παρουσίασε συνολικά καλή επίδοση με άνθηση και κερδοφορία στο απαιτητικό οικονομικό έτος 2025, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ήπια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι πωλήσεις του Ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε περίπου 20,5 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 14,8%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενισχύθηκαν κατά 4,7%.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Henkel για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε 20.495 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση -5,1% σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις κατά -4,2%.

Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -0,8%. Οι εξαγορές/αποεπενδύσεις είχαν επίσης αρνητική επίδραση -1,7%, κυρίως λόγω της πώλησης της δραστηριότητας Retailer Brands στη Βόρεια Αμερική, στην επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands. Η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, δηλαδή προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξαγορές/αποεπενδύσεις, ήταν θετική στο 0,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε άνοδο τιμών, ενώ ο όγκος παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση.

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies παρουσίασε καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 1,5%, κυρίως λόγω του επιχειρηματικού τομέα Mobility & Electronics. Η επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands πέτυχε θετική οργανική αύξηση 0,3%, με σημαντική συμβολή του επιχειρηματικού τομέα Hair.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 3.026 εκατ. ευρώ, κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω των σημαντικά αρνητικών επιδράσεων από συναλλαγματικές ισοτιμίες (2024: 3.089 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT), κατά το υπό εξέταση έτος, ήταν υψηλότερη σε ετήσια βάση, στο 14,8% (2024: 14,3%).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) μειώθηκαν ελαφρώς κατά -0,6%, στα 5,33 ευρώ (2024: 5,36 ευρώ). Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 3,8%, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση από έτος σε έτος (2024: 3,0 τοις εκατό).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1.850 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος (2024: 2.362 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεταβολές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης και σε μεταφραστικές επιδράσεις από τη μετατροπή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Παρά τις ταμειακές εκροές για μερίσματα και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση διαμορφώθηκε στα 109 εκατ. ευρώ, υψηλότερη από το προηγούμενο έτος (31 Δεκεμβρίου 2024: -93 εκατ. ευρώ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Μετόχων θα προτείνουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2026 αύξηση μερίσματος κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 2,07 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή και 2,05 ευρώ ανά κοινή μετοχή. Η αύξηση αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη θετική οικονομική επίδοση της Henkel κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και στη σταθερή χρηματοοικονομική βάση του Ομίλου. Ο δείκτης διανομής μερισμάτων (payout ratio) παραμένει αμετάβλητος στο 37,9%, εντός του εύρους στόχου από 30–40%.

Επίδοση επιχειρηματικών μονάδων στο οικονομικό έτος 2025

Adhesive Technologies

Οι πωλήσεις της επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies ανήλθαν σε 10.667 εκατ. ευρώ για το υπό εξέταση έτος, καταγράφοντας μείωση -2,8% σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μείωσαν τις πωλήσεις κατά -4,1%. Οι εξαγορές/αποεπενδύσεις είχαν αντίκτυπο -0,1%. Σε οργανική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,5%. Η οργανική αυτή ανάπτυξη πωλήσεων οφείλεται κυρίως στη θετική εξέλιξη των όγκων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το προηγούμενο, ως αποτέλεσμα της ελαφρώς ενισχυμένης ζήτησης σε ορισμένες βασικές τελικές αγορές. Οι τιμές κινήθηκαν, επίσης, θετικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 1.779 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Το μικτό περιθώριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε υψηλό επίπεδο. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων αυξήθηκε ελαφρώς σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 16,7%.

Consumer Brands

Οι πωλήσεις της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands διαμορφώθηκαν σε 9.677 εκατ. ευρώ για το υπό εξέταση έτος, καταγράφοντας μείωση -7,5% σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι συναλλαγματικές επιδράσεις μείωσαν τις πωλήσεις κατά -4,4%. Οι εξαγορές/αποεπενδύσεις είχαν, επίσης, αρνητική επίδραση στις πωλήσεις κατά -3,4%, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης των Retailer Brands στη Βόρεια Αμερική τον Απρίλιο του 2025. Σε οργανική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις θετικές εξελίξεις τιμών, ενώ οι όγκοι εμφάνισαν ελαφρά μείωση. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 1.400 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο επίπεδο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων ανήλθε σε 14,5%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση.

Προοπτικές 2026

Μετά τη μέτρια δυναμική ανάπτυξης του προηγούμενου οικονομικού έτους, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με συγκρατημένο ρυθμό το 2026. Η παγκόσμια οικονομική εξέλιξη προβλέπεται να εξακολουθήσει να επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και το γενικά αυξημένο επίπεδο τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται μόνο μια μέτρια αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης, καθώς και της καταναλωτικής ζήτησης, σε τομείς που είναι σημαντικοί για τις δραστηριότητες καταναλωτικών αγαθών της Henkel.

Η μετατροπή των πωλήσεων σε ξένα νομίσματα αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο, στο χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Οι τιμές των άμεσων υλικών προβλέπεται να αυξηθούν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις υποθέσεις, η Henkel αναμένει για το οικονομικό έτος 2026 οργανική ανάπτυξη πωλήσεων μεταξύ 1,0% και 3,0%. Για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, η οργανική ανάπτυξη αναμένεται μεταξύ 1,0% και 3,0%, ενώ για την Consumer Brands μεταξύ 0,5% και 2,5%. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) αναμένεται να διαμορφωθεί στο εύρος 14,5% – 16,0%. Πιο συγκεκριμένα, για την Adhesive Technologies, η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων αναμένεται να είναι μεταξύ 16,5% και 18,0%, και για την Consumer Brands μεταξύ 14,0% και 15,5%. Για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναμένεται αύξηση στο εύρος των χαμηλών έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών.

Στρατηγικές εξαγορές

Η επέκταση του χαρτοφυλακίου μέσω στοχευμένων εξαγορών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ατζέντας Στρατηγικής Ανάπτυξης της Henkel. Το 2025, η Henkel υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της ATP Adhesive Systems AG, μιας ελβετικής εταιρείας που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους ειδικών αυτοκόλλητων ταινιών υψηλής απόδοσης με βάση το νερό. Τα προϊόντα της εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα τελικών αγορών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά, ο ιατρικός τομέας, οι κατασκευές και η γραφιστική βιομηχανία. Η ATP διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και το 2025 κατέγραψε πωλήσεις περίπου 270 εκατ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Henkel συμφώνησε να εξαγοράσει την Όμιλο Stahl, με έδρα την Ολλανδία. Η Stahl αποτελεί παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των υψηλής απόδοσης ειδικών επιστρώσεων για εύκαμπτα υλικά, εξυπηρετώντας κορυφαίες εταιρείες διεθνώς σε αγορές όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μόδα & lifestyle και οι συσκευασίες. Το οικονομικό έτος 2025, η Stahl κατέγραψε πωλήσεις περίπου 725 εκατ. ευρώ, με ισορροπημένο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, στις αρχές Μαρτίου η Henkel υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της μάρκας “Not Your Mother’s”, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες περιποίησης και styling μαλλιών στη Βόρεια Αμερική. Η εξαγορά αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση της Henkel στην κατηγορία της περιποίησης μαλλιών, έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands.

Η “Not Your Mother’s” είναι μια επιτυχημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη μάρκα, με ευρύ χαρτοφυλάκιο σαμπουάν, conditioner, θεραπειών και προϊόντων styling. Το 2025, η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις περίπου 190 εκατ. ευρώ, με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλή κερδοφορία.

Οι πρόσφατες συναλλαγές, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης συμφωνιών και εγκρίσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αντιστοιχούν σε συνολικό πρόσθετο όγκο πωλήσεων περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας ηγετικής επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies και της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands.

Δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Carsten Knobel

«Το επιχειρηματικό μας περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές εντάσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου, καθώς και εκτεταμένες εμπορικές και τελωνειακές διενέξεις. Η αβεβαιότητα που προκύπτει από αυτά αποδυνάμωσε το καταναλωτικό κλίμα και τη βιομηχανική ζήτηση. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αβεβαιότητες αυξήθηκαν ξανά σημαντικά», δήλωσε ο Carsten Knobel, Henkel CEO.

«Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταφέραμε να προχωρήσουμε με επιτυχία την εξέλιξη της Henkel το 2025. Πετύχαμε ή ακόμη και ξεπεράσαμε βασικούς στόχους και συνεχίσαμε να υλοποιούμε τον μετασχηματισμό της εταιρείας μας. Αυξήσαμε οργανικά τις πωλήσεις μας και βελτιώσαμε σημαντικά την κερδοφορία μας. Θέλουμε οι μέτοχοί μας να συμμετέχουν στη θετική πορεία της εταιρείας. Γι’ αυτό θα προτείνουμε αύξηση μερίσματος κατά 1,5%».

«Αυξήσαμε οργανικά τις πωλήσεις και βελτιώσαμε περαιτέρω την κερδοφορία και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες, Adhesive Technologies και Consumer Brands. Το πετύχαμε κυρίως μέσω πρόσθετων καινοτομιών, συνεχιζόμενων μέτρων εξοικονόμησης κόστους και βελτιώσεων στην αποδοτικότητα, καθώς και μέσω ισχυρότερης ανάπτυξης σε τομείς υψηλού περιθωρίου κέρδους», τόνισε ο Carsten Knobel.

«Η αύξηση του περιθωρίου στην επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands οφείλεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης και συγχώνευσης, στις συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις και στην περαιτέρω αναβάθμιση της αξίας του χαρτοφυλακίου προϊόντων, δηλαδή στη στοχευμένη βελτίωση της σύνθεσής του. Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στο μέλλον και των δύο τομέων: στην ενδυνάμωση των brands μας, στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε συμφωνήσει εξαγορές και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες, με συνολικό όγκο πωλήσεων περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας και τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξής τους. Τα αποτελέσματα του 2025 αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση με τη στρατηγική μας για βιώσιμη και στοχευμένη ανάπτυξη, τοποθετώντας αποτελεσματικά την εταιρεία για το μέλλον. Αυτό αποτυπώνεται και στις προοπτικές μας για το οικονομικό έτος 2026, όπου αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη σε πωλήσεις και κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι η έναρξη της χρονιάς προβλέπεται κάπως πιο ήπια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους για την εξαιρετική τους απόδοση. Χάρη στην ομαδική τους δουλειά και την αδιάκοπη δέσμευση τους, οδηγήσαμε για ακόμη μία φορά την εταιρεία μας με επιτυχία μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον», κατέληξε ο Carsten Knobel.



