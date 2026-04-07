H Τίνα Μιχαηλίδου για άλλη μια χρονιά στη λίστα «20under40 PR» - Διάκριση για την GR8 Communication

Η GR8 Communication ξεχώρισε στα PR Awards 2026, αποσπώντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία AI-Driven PR, για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή περιεχομένου. Παράλληλα, η ιδρύτριά της, Τίνα Μιχαηλίδου, για ακόμα μια χρονιά συμπεριλήφθηκε στη λίστα «20under40 PR» του Marketing Week, αναδεικνύοντας την ηγετική της παρουσία στον χώρο της επικοινωνίας.

Η βράβευση της GR8 Communication στην κατηγορία AI-Driven PR αναδεικνύει τον πρωτοπόρο ρόλο της εταιρείας στην παραγωγή video με τεχνητή νοημοσύνη. Η GR8 Communication έχει ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, συνδυάζοντας την τεχνολογική εξέλιξη με την ανάγκη της αγοράς για ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία.

Η Τίνα Μιχαηλίδου ίδρυσε, σε ηλικία 35 ετών, την GR8 Communication, αξιοποιώντας την εμπειρία της στη στρατηγική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το digital marketing. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Επικοινωνία & Marketing με μεταπτυχιακό στη Δημοσιογραφία. Έχει διατελέσει Strategy Communication & Digital Media Director στη HotelBrain και διαθέτει εμπειρία ως δημοσιογράφος σε ALPHA, ANT1, ΕΡΤ και ΣΚΑΙ.

Φέτος, δημιούργησε και την GR8 Communication Academy, γεφυρώνοντας το χάσμα θεωρίας και πράξης, με έμφαση και στην τεχνητή νοημοσύνη για τη νέα γενιά επαγγελματιών. Έχει μπει ήδη μια φορά στη λίστα «20under40 PR» το 2024 και στη λίστα «20under40 SM».

Η παρουσία της στη λίστα «20under40 PR» αποτελεί αναγνώριση μιας διαδρομής που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει ενεργά. Με μια ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει ανάλυση δεδομένων και ενστικτώδη αντίληψη της στιγμής, η Τίνα Μιχαηλίδου αποδεικνύει πως η σύγχρονη επικοινωνία απαιτεί ενσυναίσθηση, διαφάνεια και σαφήνεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.