Η Apple κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει μια σειρά νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν τροποποιηθούν, η εταιρεία ενδέχεται να σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο κατασκευαστής των iPhone, σε μια ευθεία σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, ισχυρίζεται πως ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act) κάνει χειρότερη την εμπειρία για τους χρήστες της Apple και, μεταξύ άλλων, τους εκθέτει σε κινδύνους ασφαλείας.

Η εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ επέκρινε την αναθεώρηση της τριετούς αντιμονοπωλιακής πολιτικής, η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση της εξουσίας των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των παρόχων εφαρμογών και των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η Apple υποστήριξε ότι έχει ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η προβολή οθόνης iPhone σε υπολογιστή, λόγω των απαιτήσεων του DMA για διαλειτουργικότητα με προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην Apple.

«Ο νόμος μεταφράζεται στο ότι η λίστα των καθυστερημένων λειτουργιών στην ΕΕ πιθανόν να μεγαλώσει, και η εμπειρία των χρηστών με τα προϊόντα Apple θα υστερεί», ανέφερε η εταιρεία.

Η Apple πρόσθεσε επίσης ότι οι Βρυξέλλες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τον μεγαλύτερο πάροχο smartphones στην ΕΕ.

Μεταξύ των απαιτήσεων του νόμου για τις ψηφιακές αγορές είναι να διασφαλίσει η Apple πως και ακουστικά άλλων εταιρειών θα λειτουργούν με iPhone. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, εμπόδισε την κυκλοφορία της υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει σε ανταγωνιστές να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλιών, δημιουργώντας πρόβλημα ιδιωτικότητας.

Η Apple ζήτησε την κατάργηση του DMA ή, τουλάχιστον, την αντικατάστασή του με καταλληλότερη νομοθεσία. Δεν διευκρίνισε ποια προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να αποσυρθούν από την ΕΕ, αλλά ανέφερε ότι το Apple Watch, που κυκλοφόρησε πριν δέκα χρόνια, ίσως σήμερα να μην μπορούσε να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αντιπαράθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά συγκρούσεων της Apple με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία άσκησε έφεση ενάντια σε πρόστιμο €500 εκατ. που της επιβλήθηκε από την ΕΕ, επειδή φέρεται να εμπόδιζε τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες επιλογές εκτός App Store.

