ΓΕΚ Τέρνα: Προσαρμοσμένα Κέρδη €147,3 εκατ. - Μέρισμα €0,40

O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε σημαντική αύξηση των μεγεθών του κατά το 2025, με τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (Παραχωρήσεις και Κατασκευή) να σημειώνουν σημαντική άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση της τάξεως του 18,6% παρουσίασαν τα έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη χρήση 2025 και ανήλθαν σε 3.855,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 56,3%, φθάνοντας τα 631,4 εκατ. ευρώ.

Κύριες πηγές αύξησης των ανωτέρω μεγεθών αποτέλεσαν τόσο ο τομέας Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 60,4% και 76,7% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το 57,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, όσο και ο τομέας Κατασκευής, ο οποίος παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 27,7% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 44,5%. Στον δε τομέα Ηλεκτρισμού από θερμικές πηγές ενέργειας, εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση μεριδίων αγοράς.

Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μια ακόμη ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, στη διάρκεια της οποίας ενισχύθηκε περαιτέρω το επιχειρηματικό και στρατηγικό του αποτύπωμα. Η εμβληματική παραχώρηση της Αττικής Οδού, η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά για πλήρη χρήση για το 2025, και η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους, αποτελούν καθοριστικά ορόσημα που θα συμβάλουν στη αύξηση των μακροχρόνιων ροών εσόδων και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων. Παράλληλα, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε σε € 9,1 δισ., αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου σε έργα υψηλών απαιτήσεων και παρέχοντας σαφή ορατότητα εργασιών για τα επόμενα έτη. Στο ίδιο πλαίσιο, η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil (MOH) θα αποτελέσει σημαντικό βήμα περαιτέρω ενδυνάμωσης της αξίας του ενεργειακού πυλώνα του Ομίλου, δημιουργώντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης επιχειρησιακών συνεργειών και κοινών επενδυτικών ευκαιριών σε ενεργειακές υποδομές και συναφείς υπηρεσίες.

Τα κέρδη προ φόρων για το 2025 ανήλθαν σε € 182,9 εκατ. έναντι € 53,1 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε € 147,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 48,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Λειτουργική επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας

Ο τομέας των παραχωρήσεων αύξησε σημαντικά τα μεγέθη του, καθώς το έργο της Αττικής Οδού συνεισέφερε για το σύνολο του έτους, ενώ στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Τα δύο αυτά έργα αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους άνω των € 5,3 δισ. για τον Όμιλο, η οποία πλέον μπαίνει σε φάση εμπορικής λειτουργίας, προσφέροντας σημαντικές και μακροπρόθεσμες ροές μερισμάτων που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα € 7,5 δισ. στο σύνολο της ζωής των έργων. Όσον αφορά τα μεγέθη του 2025, καταγράφηκε σημαντική αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια αφενός της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και αφετέρου της συμβολής του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού για το σύνολο του έτους. Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων (ADT) στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τη λειτουργική κερδοφορία να ανέρχεται σε € 180 εκατ. Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε δυσμενώς από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Επίσης, στα κέρδη της χρήσης, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη € 17,8 εκατ. από τη συμμετοχή του Ομίλου με 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων.

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31.12.2025, ανήλθε σε € 6,6 δισ. (€ 4,1 δισ. την 31.12.2024), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε € 2,6 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε € 9,1 δισ. Ποσοστό περίπου 77% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου, δεδομένης της ικανότητάς του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδα ανεκτέλεστου.

Στον τομέα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρά τον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει την ανταγωνιστική του παρουσία, εκμεταλλευόμενος τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει και την ευελιξία που του εξασφαλίζει η ικανότητα προμήθειας φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους, αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού. Η παραγωγή ανήλθε σε 1,8 TWh, σχεδόν σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης κατά το 2025 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή (ο Όμιλος συμμετέχει με 50%) με την παραγωγή να ανέρχεται σε 1,5 TWh. Στον τομέα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η αγορά κινήθηκε αυξητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά το β΄ εξάμηνο αυτού. Η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στο 10%, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των πελατών της, τόσο στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου, επιτυγχάνοντας το στόχο της να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις των ανεξάρτητων προμηθευτών από άποψη τόσο μεριδίου, όσο και αύξησης πελατολογίου. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 2025 ανήλθαν σε 5,0 ΤWh παρουσιάζοντας μια μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω των μειωμένων πωλήσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς πελάτες. Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο του 2025 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία για λογαριασμό της ΔΕΗ, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Κρήτη (ΗΡΩΝ Ι), στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε το θετικό αποτέλεσμα το οποίο συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα.

Ταμειακές ροές - Επενδύσεις – Δανεισμός

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (Net Operating CF) για το 2025 ανήλθαν σε € 555,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 62,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε συνέχεια της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Οι συνολικές επενδύσεις (capex) παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και το 2025 και ανήλθαν σε € 1,3 δισ. (έναντι € 3,4 δισ.το 2024), και σχεδόν το σύνολο του ποσού έχει δαπανηθεί στον Τομέα των Παραχωρήσεων και ειδικά στο έργο της Εγνατίας Οδού.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των συμβάσεων Project Finance, διαμορφώθηκε σε € 211 εκατ., έναντι € 76 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος2 του Ομίλου ανήλθε σε € 4.297 εκατ. (~90% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική, non-recourse debt), έναντι € 3.258 εκατ. την 31.12.2024, με την αύξηση να αποδίδεται στην πληρωμή του τιμήματος για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους. Εξαιρούμενης της συγκεκριμένης πληρωμής, ο συνολικός καθαρός δανεισμός παρουσιάζει μείωση κατά περίπου € 300 εκατ.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 99 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1.693 εκατ., εκ των οποίων € 851 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας

Προοπτικές - Outlook

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό. Έχοντας σημαντική ορατότητα λόγω του αριθμού των έργων που έχουν εξασφαλιστεί και σταδιακά μπαίνουν σε λειτουργία, αναμένεται σταθερός ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να είναι διατηρήσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων.

Στον τομέα των κατασκευών οι προοπτικές για τα επόμενα έτη συνηγορούν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, καθώς το υψηλό αλλά και ποιοτικό ανεκτέλεστο, αλλά και η αποδεδειγμένη προσήλωση του Ομίλου στην κερδοφόρα εκτέλεση των έργων, προσφέρουν ισχυρή ορατότητα.

Στον τομέα των παραχωρήσεων περαιτέρω ενίσχυση μεγεθών αναμένεται και το 2026 από τη λειτουργία του έργου της Εγνατίας Οδού, η συνεισφορά της οποίας θα αυξηθεί σημαντικά σταδιακά όσο προχωρούν οι εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα από την αρχή του έτους ολοκληρώθηκαν οι συμβατικά προβλεπόμενες αναπροσαρμογές στις τιμές των διοδίων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των αυτοκινητοδρόμων.

Στον τομέα ηλεκτρισμού προχωρούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της στρατηγικής σύμπραξης με τη MotorOil και την δημιουργία του νέου Utility Co. εντός του έτους, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης κοινών επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρησιακών συνεργειών. Σε ξεχωριστό επίπεδο, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωράει στην επένδυση σε δύο συμβατικά έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής δυναμικότητας 162MW/324MWh στην κεντρική Ελλάδα, που αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Ο Όμιλος, δεδομένης της ηγετικής του θέσης στον τομέα των υποδομών, εξετάζει συνεχώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και έργα ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προοπτικές που διαγράφονται για τις υποδομές στον κλάδο των υδάτων, προχώρησε στις αρχές του 2026 στην απόκτηση ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα συμμετέχει σε εν εξελίξει διαγωνισμούς για νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ στην Ελλάδα συνολικής αξίας άνω των € 2,0 δισ., ενώ αναμένει την έναρξη νέων διαγωνισμών ύψους € 8-10 δισ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.