Από τη Βοιωτία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου, ανακοίνωσε ο Ευ. Μυτιληναίος

Την παραγωγή της πρώτης τυποποιημένης ποσότητας γαλλίου, στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος σημειώνει ότι σύντομα ξεκινά η παράδοση των πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, για να διεξάγουν δοκιμές, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα παραγωγής γαλλίου βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρει:

Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίασης που κάνουμε κάθε μήνα στις κεντρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου στη Βοιωτία, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων και η ανώτατη διοίκηση των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι την ιδιαίτερη χαρά να αντικρίσουμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο Γαλλίου, βάρους 500 γραμμαρίων.

Η αποστολή των πακέτων αυτών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, για δοκιμές και αξιολόγηση, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το εμβληματικό project του Γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials - CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Θα κρατώ όλους τους φίλους και συνεργάτες μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της METLEN».

Πηγή: skai.gr

