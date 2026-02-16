Η Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» σε συνεργασία με την εταιρεία 100mentors και τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Bizrupt, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και εντάσσεται στον Πυλώνα της Γενιάς 60+.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ψηφιακή αυτονομία των ανθρώπων 60+, να βελτιώσει την καθημερινότητά τους, επιμορφώνοντάς τους ώστε να διενεργούν τις συναλλαγές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, αποκτώντας παράλληλα νέες γνώσεις βασικής οικονομικής διαχείρισης.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη προσαρμογής των ανθρώπων στις απαιτήσεις της ψηφιακής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς, η Πειραιώς υποστηρίζει ενεργά τη γενιά 60+, που συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις ως προς την πρόσβαση, την κατανόηση και την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο 20 ωρών επιμόρφωσης, σχεδιασμένο με έμφαση στην πρακτική μάθηση και την άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνολογίας – από την επικοινωνία και τις συναλλαγές έως τη χρήση υπηρεσιών του Δημοσίου και την καθημερινή οικονομική οργάνωση- με στόχο την υποστήριξη της αυτονομίας τους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαρκεί 2,5 μήνες και επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Τεχνολογία & Επικοινωνία

Εξοικείωση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή και βασικών ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και τη διατήρηση της επαφής με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ασφάλεια & Ψηφιακές Συναλλαγές

Αναγνώριση και αποφυγή ψηφιακών απατών, ασφαλής εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών και εξοικείωση με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr.

Καθημερινή Οικονομική Οργάνωση

Βασικές έννοιες διαχείρισης εισοδήματος και εξόδων, καθώς και υποστήριξη στη λήψη απλών οικονομικών αποφάσεων της καθημερινότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και διαρκούν μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους ετησίως:

Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα τμήμα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (το 1ο μάθημα δια ζώσης και τα υπόλοιπα μαθήματα διαδικτυακά στο Ηράκλειο Κρήτης, και το άλλο τμήμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους/νες άνω των 60 ετών από όλη την Ελλάδα.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει επίσης δύο τμήματα και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά για ενδιαφερόμενους/νες άνω των 60 ετών από όλη την Ελλάδα.



Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσής της για ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες, και ενίσχυση της αυτονομίας όλων.

Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο www.equall.gr.



