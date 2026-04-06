Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Export Credit Greece, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας τοποθετείται ο κ. Νικόλαος Βαγιάννης.

Ο κ. Βαγιάννης είναι πολύπειρο στέλεχος σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, με μακρά και επιτυχή θητεία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Στην έως τώρα σταδιοδρομία του έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση κινδύνων και την υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης. Εξειδικεύεται κυρίως στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, την ασφάλιση και τη χρηματοοικονομική στρατηγική. Επί 20 και πλέον χρόνια, ο κ. Βαγιάννης διετέλεσε επιτελικό στέλεχος σε τρεις πολυεθνικούς ομίλους διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, ενώ το τελευταίο διάστημα διηύθυνε εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, ο κ. Ορφέας Φίλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECG ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος, ενώ στο ΔΣ της εταιρείας εντάχθηκαν ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΠΣΕ και η κα Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος - ΣΒΕ. Η παρουσία των δύο νέων μελών θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σύνδεση της Export Credit Greece με την αγορά και τις τρέχουσες ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.