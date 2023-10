Στη μάχη της αυτοδιοίκησης από σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Οι στόχοι και τα ντέρμπι Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 07:16, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε από το βήμα της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ ως στόχο την νίκη των υποψηφίων που στηρίζει η Πειραιώς στις 13 περιφέρειες και στους τρεις μεγάλους δήμους, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά