Σίλα Αλεξίου: «Η Αίγινα δεν πρέπει να αλλάξει μόνο δήμαρχο, πρέπει και να αλλάξει εποχή» Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 14:22, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η Αίγινα δεν είναι ανάγκη μόνο να αλλάξει δήμαρχο, είναι ανάγκη να αλλάξει ρότα και να αλλάξει σελίδα, να ανοίξει πανιά για μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας»