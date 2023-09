Μπακογιάννης στον ΣΚΑΪ 100,3: Δίνουμε ανυποχώρητα τη μάχη της νομιμότητας στην Αθήνα Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 15:06, 01.09.2023 linkedin

Για τα τραπεζοκαθίσματα: Έχουμε σφραγίσει δεκάδες μαγαζιά - Κερδίζεται και η μάχη νοοτροπίας, είναι μεγάλος οπαδός της νομιμότητας η Αθήνα δεν μπορεί να είναι ό,τι να ναι, είπε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε ότι ο Δήμος στο παρελθόν ήταν έρμαιο μικροσυμφερόντων - Η περισσότερη σκόνη για τον Κασιδιάρη σηκώνεται στα ΜΜΕ είπε ο κ.Μπακογιάννης