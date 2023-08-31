Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες του συνδυασμού του Χάρη Δούκα για τον Δήμο Αθηναίων

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Τη λίστα υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών της Αθήνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου κατέθεσε την Πέμπτη ο συνδυασμός «Αθήνα ΤΩΡΑ» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
Ακολουθούν αναλυτικά τα ονόματα των υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών συμβούλων:
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΖΕΜΗΣ ΜΑΡΙΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕΣΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΟΧΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΡΩΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ ΙΡΙΣ ΕΛΕΝΗ
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΜΝΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΟΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΑΙ ΦΑΤΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
ΜΕΧΙΛΛΑΙ ΣΟΝΙΛΑ
ΜΗΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΕΗ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΟΤΑ ΠΑΥΛΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ
ΤΣΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΣΗΜΩ
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΟΡΙΕΤΙ ΒΙΒΙΕΝ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι:
1η Δημοτική Κοινότητα
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΚΙΝΟΥ ΙΡΙΣ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΠΗ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΛΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΚΑΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΜΝΤΙ ΝΤΑΦΕΡ
2η Δημοτική Κοινότητα
ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΟΡΗ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΟΝΗ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
3η Δημοτική Κοινότητα
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΑΣΑΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΩΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΡΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΟΛΥΤΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΑΤΑΡΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝΑ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4η Δημοτική Κοινότητα
ΒΑΡΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΙΩΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
5η Δημοτική Κοινότητα
ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΛΟΝΑΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΕΠΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΣΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΣΑΛΑ ΚΡΙΣΤΙ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
6η Δημοτική Κοινότητα
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
7η Δημοτική Κοινότητα
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΝΑ
ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
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