Δεκατέσσερις μαθητές και μία δασκάλα νεκροί είναι ο απολογισμός της εισβολής ενόπλου σε δημοτικό σχολείο κοντά στο Σαν Αντόνιο, στο Τέξας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ο δράστης, ένας 18χρονος, έχει σκοτωθεί από αστυνομικά πυρά.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι μαθητές του Robb Elementary School στο Τέξας. Ο αρχικός απολογισμός ήταν δύο νεκρά παιδιά, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον στα 15. Ο δράστης, που ονομάζεται Σαλβαντόρ Ράμος άφησε το όχημά του λίγο μακρύτερα από το δημοτικό σχολείο και κρατώντας ένα πιστόλι και ενδεχομένως και καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τα παιδιά. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, τα θύματα ήταν μαθητές της δευτέρας, τρίτης και τετάρτης τάξης, ηλικίας δηλαδή από 7 έως δέκα ετών.

Παράλληλα, ένα κορίτσι 10 ετών και μια 66χρονη γυναίκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Update on the shooting at Robb Elementary School in Uvalde: at University Hospital, one patient, a 66-year-old woman, is in critical condition. The other patient is a 10-year-old girl, also in critical condition.

Ο δράστης «ταμπουρώθηκε» μέσα στο κάμπους του σχολικού συγκροτήματος και σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Ο δράστης «σκότωσε με φρικτό και παράλογο τρόπο 14 μαθητές και μια δασκάλα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, προσθέτοντας ότι ο 18χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός. Άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση που σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα του δράστη που θεωρείται βέβαιο ότι έδρασε μόνος του.

Ο 18χρονος Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητής σε λύκειο της περιοχής, φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του προτού εισβάλει στο δημοτικό σχολείο και αρχίσει να πυροβολεί σκορπώντας τον θάνατο, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο. Για το λουτρό αίματος ενημερώθηκε και ενημερώνεται συνεχώς για τις όποιες εξελίξεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου:

President Biden has been briefed on the horrific news of the elementary school shooting in Texas and will continue to be briefed regularly as information becomes available.