Επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο ΜΙΤ, θα συναντηθεί με καθηγητές του πανεπιστημίου

Νίκος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο MIT στη Βοστώνη.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι είναι «ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας».

«Συναντήθηκα με τον καθηγητή Μιχαήλ Τριανταφύλλου διευθυντή του MIT Sea Grant» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Με δεύτερη ανάρτηση ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι συναντήθηκε στο KIAA Institute του ΜΙΤ, με τον δρ. Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
