Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο MIT στη Βοστώνη.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι είναι «ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας».

I visited #MIT in #Boston, one of the leading universities in the world in the sectors of Technology and Innovation. I met with Professor Michael Triantafyllou, Director of @MITSeaGrant. — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2026

«Συναντήθηκα με τον καθηγητή Μιχαήλ Τριανταφύλλου διευθυντή του MIT Sea Grant» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Με δεύτερη ανάρτηση ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι συναντήθηκε στο KIAA Institute του ΜΙΤ, με τον δρ. Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη.

Πηγή: skai.gr

