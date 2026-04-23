Τι λέει η Χ. Τρικούπη για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Κλειδώνει» για επιλογή γραμματέα 

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την ώρα που οι διεργασίες για τις εσωκομματικές αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ εντείνονται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις στους στενούς του συνεργάτες τις επόμενες ώρες για την εκλογή γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει σήμερα και τη μάχη της Βουλής για να αναδείξει τις προτάσεις - τροπολογίες που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτευσης για τις τράπεζες.

Οι τροπολογίες που προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν:

Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026

Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026

Προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους και να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για την καθημερινότητα αλλά και το κράτος δικαίου.

«Πρέπει να αλλάξει η στόχευση των οικονομικών μέτρων»

Στελέχη της πράσινης παράταξης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από τον πρωθυπουργό, σημείωναν ότι χρειάζεται να αλλάξει το μείγμα και η στόχευση της οικονομικής πολιτικής και να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις έναντι της λογικής των επιδομάτων που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες.

Στα καύσιμα, η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη τονίζουν απο την Χαριλάου Τρικούπη.

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική.

Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Στελέχη της του ΠΑΣΟΚ σημείωναν: «Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, μια ουσιαστική, μόνιμη παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους τονίζουν απο το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπογραμμίζουν ότι ούτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας άκουσε τίποτα για 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, μια πρόταση που η πράσινη παράταξη έχει ψηλα στην ατζέντα.

«Πολλά από αυτά τα έχουμε προτείνει ήδη και όταν τα καταθέσαμε στη Βουλή, τα αρνήθηκαν χαρακτηρίζοντας τα 'λαϊκισμό'. Προτείναμε 120 δόσεις για όλους. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στα ύψη και ο Πρωθυπουργός προτείνει 72 δόσεις και όχι σε όλους απ ό,τι φαίνεται... Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Ότι η ανοχή του κόσμου στη διαφθορά, στο χάδι στην ολιγαρχία, στις ανισότητες, στην ακρίβεια, τον οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Την ίδια ώρα με τις διεργασίες στην Κεντροαριστερα να απασχολούν το πολιτικό σκηνικό και τα βήματα του Αλέξη Τσίπρα να δείχνουν ότι το εγχείρημά του βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη δημιουργία νέου φορέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βγάζει από το συρτάρι του το αφήγημα περί 'χαμένης ψήφου' και ζητά την στήριξη στο ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή και την νίκη απέναντι στην ΝΔ. Στη χθεσινή του συνέντευξη φωτογράφισε εμμέσως τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και την Μαρία Καρυστιανού και έκανε λόγο για προσωποπαγή κόμματα, κομματα διαμαρτυρίας χωρίς προγράμματα που θα βοηθήσουν εν τέλει την ΝΔ.

«Αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει κόμματα προσωποπαγή, κόμματα διαμαρτυρίας κόμματα χωρίς πρόγραμμα θα μείνει η ΝΔ θα είναι μια χαμένη ψήφος και θα βοηθήσουν εν τέλει τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει έστω και με μια ψήφο μπροστά από την ΝΔ πολιτική αλλαγή» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Κλειδώνει για Γραμματέα και Εκπρόσωπο Τύπου

Ως επτασφράγιστο μυστικό κρατά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την επιλογή του για την θέση του Γραμματέα του κόμματος, με το όνομα του νυν εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά να παραμένει στο τραπέζι, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει την έκπληξη και μια σειρά ονομάτων οπως του Γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννη Βαρδακαστάνη να επανέρχονται ως σενάρια.

Το παζλ είναι για δυνατούς λύτες, αφου η παρουσία του Κώστα Τσουκαλά στην θέση του εκπροσώπου εχει αφησει τις καλύτερες εντυπώσεις και η επερχόμενη προεκλογική περίοδος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πειραματισμούς.

Ενα απο τα ονόματα που ακούγονται για την θέση του εκπροσώπου σε περίπτωση αντικατάστασης του Κώστα Τσουκαλά είναι αυτό του Δημήτρη Μάντζου, όμως και αυτό το σενάριο είναι σε επίπεδο φημολογίας και κανείς δεν ποντάρει όλα του τα λεφτά στο τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

