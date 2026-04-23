Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο 23 και 24 Απριλίου - Η ατζέντα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν στη Λευκωσία και την Αγία Νάπα το διήμερο 23 και 24 Απριλίου, ξεκινώντας τις εργασίες τους το βράδυ της Πέμπτης.

Οικοδεσπότης της άτυπης συνόδου, θα είναι ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι ηγέτες της ΕΕ Θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:

το γεωπολιτικό περιβάλλον και την αντίδραση της Ευρώπης

το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028-2034

Στις 24 Απριλίου, θα παρακαθίσουν σε άτυπο γεύμα εργασίας με βασικούς περιφερειακούς εταίρους από τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με την κατάσταση, τις κοινές προκλήσεις και τις αναδυόμενες ευκαιρίες συνεργασίας.

Γεωπολιτικό περιβάλλον και αντίδραση της ΕΕ

Οι ηγέτες της ΕΕ θα ασχοληθούν με τη σύγκρουση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, η οποία εγείρει σοβαρές δυσκολίες για την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητήσουν τα εξής:

τη συμβολή της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση και την ειρήνη

την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών των ορυκτών καυσίμων και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ

Θα συζητήσουν επίσης σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Μαρτίου 2026, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Δεδομένης της γενικότερης γεωπολιτικής κατάστασης, οι συζητήσεις θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν πτυχές που σχετίζονται με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, δηλαδή τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, υπό το πρίσμα των εν εξελίξει εργασιών.

Οι ηγέτες θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγή: skai.gr

