Coca-Cola: Δύο δεκαετίες επενδύσεων για το μέλλον του νερού

Η κλιματική κρίση απειλεί σήμερα το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη: το νερό, και κυρίως στις περιοχές της Μεσογείου. Απέναντι στην πρόκληση της λειψυδρίας, η υπευθυνότητα των μεγάλων επιχειρήσεων κρίνεται στην πράξη, όπως ορίζουν οι αρχές του ESG – του διεθνούς πλαισίου που αξιολογεί τις εταιρείες για την περιβαλλοντική (Environmental), κοινωνική (Social) και εταιρική τους διακυβέρνηση (Governance).

Μια εταιρεία-παράδειγμα που κάνει αυτά τα κριτήρια πράξη είναι η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον), που φέτος συμπληρώνει δύο δεκαετίες συστηματικής δράσης για την προστασία των υδατικών πόρων της χώρας.

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Από το 2006 μέχρι σήμερα, η εταιρεία, με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation και σε στενή συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και τις τοπικές αρχές, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 80 έργα προστασίας και εξοικονόμησης νερού σε 38 ελληνικά νησιά και πόλεις. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θωρακίζουν την καθημερινότητα πάνω από 212.000 κατοίκων*, διασφαλίζοντας δισεκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο.

Η σημαντική αυτή διαδρομή ξεκίνησε το 2006 με το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», στο πλαίσιο του Μεσογειακού Πράγματος για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους. Εστιάζοντας κυρίως στα ελληνικά νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, το πρόγραμμα έδωσε άμεσες λύσεις σε 33 άνυδρες περιοχές μέσα από τεχνικά έργα –όπως η δημιουργία καινοτόμων συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού– αλλά και μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, καλύπτοντας περισσότερους από 91.000 κατοίκους*.

Το 2022, η στρατηγική της εταιρείας πέρασε σε ένα ακόμα πιο ολιστικό επίπεδο με την έναρξη του προγράμματος «Zero Drop». Πρόκειται για μια πρωτοπόρα προσέγγιση στη διαχείριση του νερού, η οποία ξεκίνησε από τη Φολέγανδρο με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation. Εκεί, η αναβάθμιση των υποδομών παροχής θαλασσινού νερού προς τις μονάδες αφαλάτωσης πέτυχε σημαντική ετήσια εξοικονόμηση πόρων.

Το 2023, ακολούθησαν παρεμβάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης για την αναβάθμιση των αγροτικών αρδευτικών δικτύων, καθώς και στον Δήμο Τανάγρας, με έμφαση στην ανακυκλοφορία και επαναχρησιμοποίηση του νερού στη Μονάδα Επεξεργασίας στην Καλλιθέα. Η επιτυχία αυτών των δράσεων οδήγησε, το 2025, σε μια εφαρμογή ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας στο Διυλιστήριο Νερού Σχηματαρίου, καταφέρνοντας να «σώσει» ποσότητες νερού που καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων.

Και η προσπάθεια συνεχίζεται αδιάκοπα. Στις αρχές του 2026, υλοποιήθηκε ένα ακόμη ζωτικό έργο στο Αίγιο, με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Η παρέμβαση αυτή εστίασε στη μείωση των απωλειών και την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης, μέσω της αντικατάστασης παλαιών αγωγών και της βελτίωσης της διαχείρισης.

Την ίδια χρονιά, εγκαινιάστηκε και η νέα διεθνής πρωτοβουλία «Zero Drop Mediterranean», με χρηματοδότηση από το The Coca-Cola Foundation. Με επίκεντρο τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων στην Κρήτη, και με επόμενες παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν στην Πάφο της Κύπρου και στο Ajaccio της Κορσικής, το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των απωλειών πόσιμου νερού. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεσογειακών πόλεων που πλήττονται από τη λειψυδρία, την τουριστική πίεση και την άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην ψηφιακή εποχή, όπου οι καταναλωτές αναζητούν την αυθεντικότητα και το ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η συμπλήρωση 20 ετών προσφοράς της Coca-Cola δείχνει τον δρόμο: η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ένα εφήμερο project, αλλά μια διαρκής επένδυση στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

*Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε συγκεντρωτικούς υπολογισμούς, σε επίπεδο έργων, για την εξοικονόμηση ή/και την παροχή νερού.

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