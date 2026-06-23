Από την ανάπτυξη στην προσφορά: Πώς το Giant Heart της Novibet δημιουργεί κοινωνικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής των σύγχρονων επιχειρήσεων, με ολοένα και περισσότερες εταιρείες να επενδύουν σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία.

Η Novibet, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον διεθνή χώρο του GameTech, έχει αναπτύξει το Giant Heart, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που συνδέει την επιχειρηματική ανάπτυξη με δράσεις ουσιαστικού κοινωνικού αντικτύπου.

Μέσα από το πρόγραμμα «Giant Heart – Πράξεις που κάνουν τη διαφορά», η εταιρεία αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού, της τεχνολογίας και της συλλογικής δράσης, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Από την έναρξή του το 2021 μέχρι σήμερα, το Giant Heart έχει εξελιχθεί σε έναν οργανωμένο μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων κοινωνικής προσφοράς με απτό αποτέλεσμα για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η στρατηγική του προγράμματος αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης και έμπνευσης, καθώς και την προστασία των αδέσποτων ζώων και την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.

Ιδιαίτερη θέση στο Giant Heart κατέχει ο αθλητισμός, ο οποίος λειτουργεί ως μέσο δημιουργίας ευκαιριών, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet συνεργάζεται με κορυφαίους Έλληνες αθλητές, όπως ο Βασίλης Σπανούλης, ο Κώστας Τσιμίκας και η Θωμαή Βαρδαλή, οι οποίοι, ως πρεσβευτές του προγράμματος, συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση δράσεων που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα τελευταία χρόνια, το Giant Heart έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δήμους, κοινωνικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών συγκαταλέγεται η συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ για την τεχνολογική αναβάθμιση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης. Μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με τη στήριξη του πρεσβευτή του Giant Heart, Βασίλη Σπανούλη, ενισχύοντας την πρόσβαση παιδιών με κινητικές δυσκολίες σε εξειδικευμένη φροντίδα και σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης.

Αξίζει να αναφερθεί πως το 2026 το Giant Heart εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μέσω της δράσης «Κάθε Καλάθι Μετράει», υποστηρίζοντας το Κοινωνικό Φροντιστήριο του οργανισμού, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περισσότερους από 250 μαθητές από ευάλωτες οικογένειες. Παράλληλα, η Novibet στηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Χρυσός Χορηγός το THI Summer Youth Academy του The Hellenic Initiative, προσφέροντας σε παιδιά και εφήβους από οικογένειες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την προσωπική ανάπτυξη.

Η δύναμη του Giant Heart αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 50 κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με περισσότερους από 20 δήμους και 18 μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ οι πρωτοβουλίες του προγράμματος έχουν αγγίξει περισσότερους από 10.000 ωφελούμενους. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν παραδοθεί 18 ανακαινισμένα γήπεδα και παιδικές χαρές, δημιουργώντας ασφαλείς και σύγχρονους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά και οικογένειες.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η προστασία των αδέσποτων ζώων μέσα από την πρωτοβουλία #NoviPet, η οποία έχει συμβάλει στη φροντίδα και σίτιση περισσότερων από 1.500 αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος διαδραματίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Novibet, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές δράσεις, έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερες από 3.000 ώρες εθελοντισμού.

Μέσα από το Giant Heart, η Novibet συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και δράσεις που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.