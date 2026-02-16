Οι σταθερές…

Σε αυτό το podcast η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, η κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης, η διάσημη βυζαντινολόγος μας μιλάει για τις σταθερές, τη διαχείριση του παρελθόντος και όλα εκείνα που είναι κοινώς αποδεκτά από όλους, ασχέτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και ιδεολογικής ταυτότητας. Επιχειρηματολογεί για την ταύτιση της παγκόσμιας Ιστορίας με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος, και παράλληλα εξηγεί γιατί εμείς οι Έλληνες θεωρούμαστε τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Δημήτρης Γιαγτζόγλου