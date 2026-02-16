Οι σταθερές…

bluesky

Σε αυτό το podcast η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, η κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης, η διάσημη βυζαντινολόγος μας μιλάει για τις σταθερές, τη διαχείριση του παρελθόντος και όλα εκείνα που είναι κοινώς αποδεκτά από όλους, ασχέτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και ιδεολογικής ταυτότητας.