«Απάνθρωπες τρομοκρατικές επιθέσεις»: O Ζελένσκι ζητά σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τα ρωσικά πλήγματα

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να ζητήσει η Ουκρανία, προκειμένου να συζητηθούν οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον υποδομών παραγωγής ενέργειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έδωσα εντολή στον Πρέσβη μας στον ΟΗΕ να ζητήσει μια επείγουσα σύγκληση του ΣΑ των ΗΕ μετά τα σημερινά ρωσικά χτυπήματα. Η δολοφονία πολιτών και η καταστροφή πολιτικών υποδομών είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Η Ουκρανία θα εξακολουθήσει να ζητάει μια αποφασιστική απάντηση από τον κόσμο σε αυτά τα εγκλήματα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η Ουκρανία δεν θα φοβηθεί από δειλές απάνθρωπες τρομοκρατικές επιθέσεις Ρώσων εγκληματιών πολέμου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το λαό των ΗΠΑ που στέκονται δίπλα στην Ουκρανία και ανταποκρίνονται με ένα νέο προεδρικό πακέτο που θα μας επέτρεπε να σώσουμε ζωές και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την Ουκρανία! Μαζί κερδίζουμε!» πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε νέο tweet.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.

Ukraine will not be scared by cowardly inhumane terrorist attacks of Russian war criminals. Thank you @POTUS and 🇺🇸 people for standing with Ukraine and responding with a new PDA package which would allow us to save lives and continue our fight for Ukraine! Together we win!