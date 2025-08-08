Ζελένσκι: Η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πίεση που ασκείται στη Ρωσία

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του συμφωνούν ότι είναι πλέον εφικτό να επιτευχθεί τουλάχιστον κατάπαυση του πυρός, ανάλογα με την άσκηση επαρκούς πίεσης στη Ρωσία. Στην απογευματινό του μήνυμα του προς τον λαό, ο Ζελένσκι είπε ότι πραγματοποίησε πάνω από δέκα συνομιλίες με ηγέτες διαφόρων χωρών και ότι η ομάδα του βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ουκρανία και τις συμμαχικές χώρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες αργότερα την Παρασκευή, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

