Ζαχάροβα: Μόνο ένας «παράφρων» θα πρότεινε μόνιμη απαγόρευση στο ρωσικό πετρέλαιο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι μόνο ένας «παράφρων» θα μπορούσε να προτείνει τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία.

Η πρόταση έχει προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου 2026, ώστε να μη γίνει κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία (εκλογές στις 12 Απριλίου).

Η Ευρώπη επιδιώκει να κατοχυρώσει νομικά την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο (με ορίζοντα το 2027), ώστε η απαγόρευση να παραμείνει σε ισχύ ακόμα και αν υπάρξει μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον αγωγό Druzhba, αντιτίθενται σθεναρά στο μέτρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.