Ζαχάροβα: Μόνο ένας «παράφρων» θα πρότεινε μόνιμη απαγόρευση στο ρωσικό πετρέλαιο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι μόνο ένας «παράφρων» θα μπορούσε να προτείνει τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία.
Η πρόταση έχει προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου 2026, ώστε να μη γίνει κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία (εκλογές στις 12 Απριλίου).
Η Ευρώπη επιδιώκει να κατοχυρώσει νομικά την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο (με ορίζοντα το 2027), ώστε η απαγόρευση να παραμείνει σε ισχύ ακόμα και αν υπάρξει μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.
Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον αγωγό Druzhba, αντιτίθενται σθεναρά στο μέτρο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.