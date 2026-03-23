Αρκετοί λογαριασμοί στην διαδικτυακή πλατφόρμα Polymarket στοιχημάτισαν το Σαββατοκύριακο σε μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φάνηκε να δείχνει σημάδια εσωτερικής πληροφόρησης (inside trading), σύμφωνα με ειδικούς.

Οκτώ λογαριασμοί, όλοι πρόσφατα δημιουργημένοι γύρω στις 21 Μαρτίου, στοιχημάτισαν συνολικά σχεδόν $70.000 στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ενώ αναμένεται να κερδίσουν σχεδόν $820.000 εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία πριν από τις 31 Μαρτίου.

Ένας λογαριασμός που έκανε το ίδιο στοίχημα είχε δημιουργηθεί λίγο πριν το πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Τοποθέτησε επίσης ένα κερδοφόρο στοίχημα σε εκείνα τα πλήγματα, γεγονός που ήγειρε παρόμοια ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική πληροφόρηση, και μέχρι στιγμής δεν έχει στοιχηματίσει σε τίποτα άλλο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ που άλλαξαν τα προγνωστικά

Οι νέοι λογαριασμοί φαίνεται να δημιουργήθηκαν όλοι αργά την περασμένη εβδομάδα, την περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Trump), φάνηκε αρχικά να επιμένει στον πόλεμο με το Ιράν και στη συνέχεια να αφήνει να εννοηθεί, σε μια ανάρτηση στο Truth Social μετά το κλείσιμο των αγορών, ότι εξετάζει την «αποκλιμάκωση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια «σίγουρα [μοιάζουν με] κάποιον που έχει κάποιο βαθμό εσωτερικής πληροφόρησης», δήλωσε ο Ben Yorke, πρώην ερευνητής της CoinTelegraph, ο οποίος τώρα αναπτύσσει μια πλατφόρμα συναλλαγών AI που ονομάζεται Starchild.

Οι λογαριασμοί της Polymarket είναι ανώνυμοι και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν οι κάτοχοι των κρυπτο-πορτοφολιών που τοποθέτησαν τα στοιχήματα.

Ωστόσο, παρατηρητές και ειδικοί του χώρου των κρυπτονομισμάτων υποστήριξαν ότι τα στοιχήματα έφεραν τα σημάδια εσωτερικής πληροφόρησης – τόσο επειδή αγόρασαν τις θέσεις τους σε τιμή αγοράς, όσο και επειδή ορισμένοι από τους λογαριασμούς φαίνονταν ότι θα μπορούσαν να ανήκουν σε έναν μόνο επενδυτή που προσπαθούσε να αποκρύψει την ταυτότητά του μοιράζοντας το στοίχημά του σε πολλαπλά πορτοφόλια.

«Συνήθως, όταν βλέπετε διαχωρισμό πορτοφολιών και εσκεμμένες προσπάθειες συγκάλυψης της ταυτότητας, πρόκειται για ένα από δύο σενάρια: είτε πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο επενδυτή που προσπαθεί να προστατεύσει τη θέση του από τον αντίκτυπο της αγοράς, είτε για εσωτερική πληροφόρηση», δήλωσε ο Yorke.

Η ίδια η αξιολόγηση της Polymarket για την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός πριν από τις 31 Μαρτίου αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, από 6% στις 21 Μαρτίου σε 24% μέχρι τη Δευτέρα. Περισσότερα από $21 εκατομμύρια ποντάρονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το αποτέλεσμα.

Η κερδοφορία από τις προβλέψεις του πολέμου

Οι διαδικτυακές αγορές προβλέψεων, όπως η Polymarket και η Kalshi, γίνονται γρήγορα χαρακτηριστικό του σύγχρονου πολέμου. Τα επίκαιρα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν φέτος υποδηλώνουν ότι άτομα με εσωτερική πληροφόρηση ενδέχεται να τα χρησιμοποιούν για να κερδοσκοπήσουν από απόρρητες πληροφορίες, όπως τα σχέδια του Τραμπ για την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ή τον χρόνο των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Η Polymarket, στους επενδυτές της οποίας περιλαμβάνεται μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις και ρυθμιστικό έλεγχο για το ενδεχόμενο να διευκολύνει την πολεμοκαπηλεία και την εσωτερική πληροφόρηση. Ένα ρεπορτάζ των New York Times διαπίστωσε πρόσφατα ότι, ενώ η εταιρεία αυτοπροσδιοριζόταν ως «News 2.0» – μια παράλληλη πηγή πληροφοριών που αξιοποιεί τη δύναμη των αγορών προβλέψεων – οι δικές της ροές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτες ψεύδη.

Σε αρκετά κανάλια του Discord αφιερωμένα στην Polymarket, χρήστες και αυτοματοποιημένα bot αντάλλασσαν τη Δευτέρα συμβουλές για το πώς να επωφεληθούν οικονομικά από τον πόλεμο – συμπεριλαμβανομένου του αρμπιτράζ μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών και της παρακολούθησης χρηστών με ιστορικό επιτυχημένων στοιχημάτων.

Μια ανάρτηση πρότεινε στους χρήστες να στοιχηματίσουν «ΝΑΙ» στην «κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ x Ιράν έως τις 31 Μαρτίου», επειδή τρεις ιστορικά κερδοφόροι έμποροι στην πλατφόρμα είχαν στοιχηματίσει «ναι» και ένας ιστορικά ζημιογόνος έμπορος είχε στοιχηματίσει «όχι».

Η εσωτερική πληροφόρηση ενδέχεται να μην είναι αρκετή για τη νίκη σε αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα στην Polymarket, καθώς απαιτεί τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν να συμφωνήσουν ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Οι κανόνες για τη διευθέτηση του στοιχήματος αναφέρουν: «Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, μια "επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός" απαιτεί σαφή δημόσια επιβεβαίωση τόσο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και από την κυβέρνηση του Ιράν ότι συμφώνησαν να σταματήσουν τις στρατιωτικές εχθροπραξίες η μία εναντίον της άλλης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.