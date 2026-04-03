Χτυπήθηκαν δύο αμερικανικά ελικόπτερα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα UH 60 Blackhawk που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους πιλότους των αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά.

Όλα τα μέλη του πληρώματος στα ελικόπτερα είναι ασφαλή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Sky News.

«Υπήρξαν ελαφροί τραυματισμοί σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων από την επίθεση, αλλά όλοι είναι ασφαλείς», είπε.

Το Newsmax ανέφερε νωρίτερα ότι το πρώτο ελικόπτερο τύπου Black Hawk των ΗΠΑ επλήγη από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης των πιλότων του F-15 που καταρρίφθηκε.

Πηγή: skai.gr

