Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην Τεχεράνη, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που έκαναν επίσης λόγο για υπερπτήσεις αεροσκαφών στην περιοχή.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε «πλήγματα ευρείας κλίμακας» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

