Ακυρώσεις πτήσεων, δένδρα ξεριζωμένα από το βάρος του χιονιού και εκκλήσεις των αρχών προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί: μια αργοπορημένη χιονοθύελλα έπληξε σήμερα, στη μέση της άνοιξης, τη Μόσχα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου

Το ρωσικό Κέντρο Μετεωρολογίας κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό στην πρωτεύουσα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί.

Right now, Moscow, Russia is being quietly transformed as heavy snowfall continues to blanket the city, covering streets, rooftops, and landmarks in a thick layer of white, creating a calm and wintry scene. pic.twitter.com/CvtsofJNjw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 27, 2026

A snow apocalypse in Moscow this morning: fallen trees, severe ice on the roads, flight delays, and taxi prices reportedly up fivefold.



An "orange" weather alert is in effect. Trains are running up to 2.5 hours late, and more than 50 flights have been delayed or cancelled.… pic.twitter.com/NvbTTPmVTP — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) April 27, 2026

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας, με αυτό του Βνούκοβο να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Κάτω από το βάρος του χιονιού, πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν, κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και μπλοκάροντας πεζοδρόμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Επέστρεψε αληθινός χειμώνας», σημείωσε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός Pervy Kanal.

Στα προάστια της πρωτεύουσας έχουν σχηματισθεί μεγάλοι σωροί χιονιού και τα σταθμευμένα οχήματα έχουν καλυφθεί από πολλά εκατοστά χιόνι.

Οι αρχές της Μόσχας ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι περιμένουν πως ο καιρός θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας με «ισχυρές βροχοπτώσεις» και «ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 23 μέτρα το δευτερόλεπτο».

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

Πηγή: skai.gr

