Χερσώνα: Η στιγμή που οι Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα - Βίντεο

Ο ρωσικός στρατός φαίνεται ότι υποχώρησε άτακτα από τη Χερσώνα, παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές της Μόσχας. Κατά την υποχώρησή τους από τη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε δολιοφθορές, καταστρέφοντας γέφυρες στον Δνείπερο, προφανώς στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την προέλαση των Ουκρανών.

Βίντεο που είδε το φως από ρωσικά ΜΜΕ, φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που οι Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα. Όπως δείχνουν και τα πλάνα, η έκρηξη ήταν ισχυρότατη, χωρίς ωστόσο να γκρεμίσει το υδροηλεκτρικό φράγμα, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg